Rita Wilson souhaite un joyeux anniversaire à son mari Tom Hanks : « Ça m’a fait rire tous les jours pendant 38 ans »

L’épouse de Tom Hanks, Rita Wilson, lui a envoyé ses vœux d’anniversaire sur les réseaux sociaux alors que l’acteur célébrait son 67e anniversaire dimanche.

« Joyeux anniversaire à cet homme qui est mon amant, mon meilleur ami, ma famille, le père de mes enfants », a commencé Wilson en légende, en plaisantant qu’il aime les machines à écrire « un peu moins que moi ».

Elle a également fait l’éloge de ses talents de cocktail, affirmant qu’il avait créé des boissons comme « Diet Cokecaine (Diet Coke mélangé à du champagne) ou un Cokearita (Diet Coke mélangé à de la margarita) ».

Hanks et Wilson sont ensemble depuis 38 ans, mariés depuis 35 ans et partagent deux enfants ensemble, Chet Hanks et Truman Hanks. L’acteur oscarisé a également deux enfants issus de sa précédente relation, Colin Hanks et Elizabeth Hanks.

HOLLYWOOD FAIRY TALES: TOM HANKS ET RITA WILSON, MICHAEL J FOX ET TRACY POLLAN ONT DES MARIAGES DE LONGUES DÉCENNIES

Certains des célèbres amis et fans de la star de « Forrest Gump », dont Kate Hudson, Christie Brinkley et bien d’autres, ont également envoyé des vœux d’anniversaire.

La co-vedette de « Big » de Hanks, Elizabeh Perkins, a écrit : « Joyeux anniversaire, Tom. Et quels beaux mots. »

John Stamos a noté la photo de Hanks Wilson utilisée, avec ses bras croisés, écrivant: « Regardez les armes de ce gamin! »

La femme de Matthew McConaughey, Camila Alves, a écrit : « Joyeux anniversaire !!! Je m’inscris au Cokearita. »

RITA WILSON RÉVÈLE TOM HANKS REFUSÉ « QUAND HARRY RENCONTRE SALLY » PARCE QU’IL « NE POUVAIT PAS COMPRENDRE » LE RÔLE

Dans son message d’anniversaire, Wilson a déclaré que Hanks était « le plus heureux d’être entouré[ed] par sa famille et ses amis, et s’est engagé à raconter les histoires des anciens combattants. »

« C’est l’une des personnes les plus intelligentes que je connaisse, il m’a fait rire tous les jours pendant 38 ans, il peut faire la sieste n’importe où et n’importe quand. Joyeux anniversaire mon amour ! » conclut-elle.

Pour le récent 35e anniversaire de mariage du couple, Wilson a partagé un message tout aussi doux.

On peut voir Hanks présenter un Wilson souriant avec un gâteau, et l’actrice l’a légendé « 35 ans de mariage. 30 avril 1988. L’amour est tout. »

Ils ont plaisanté sur leur secret à Fox News Digital plus tôt cette année lors de l’événement MusiCares Persons of the Year en février.

« En parler. Faire toujours savoir à la presse qu’il y a un secret, et nous l’avons mis en bouteille », a déclaré Hanks, à propos de ce qui maintient sa relation avec Wilson.

Wilson n’a pas pu contenir son rire alors que Hanks plaisantait, ajoutant: « Nous n’allons le dire à personne. »

Caroline Thayer et Larry Fink de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.