Tom Hanks a eu deux succès de comédie romantique avec Meg Ryan, « Sleepless in Seattle » et « You’ve Got Mail », et il s’avère qu’il aurait pu y en avoir un troisième s’il n’avait pas refusé « Quand Harry rencontre Sally ».

Sur le podcast « Table for Two with Bruce Bozzi », l’épouse de Hanks, Rita Wilson, a révélé la raison pour laquelle il avait refusé le film emblématique.

« Les gens ne le savent probablement pas, mais Tom s’est vu proposer » Quand Harry rencontre Sally « et il a refusé parce qu’il était en instance de divorce et qu’il était très heureux de ne pas être marié », a expliqué Wilson.

« Et donc, il ne pouvait pas comprendre qu’une personne en instance de divorce aurait autre chose que du genre : « Je suis si heureuse » », a-t-elle poursuivi.

ROB REINER A DÉMONTRÉ » QUAND HARRY MET SALLY » SCÈNE D’ORGASME DELI DEVANT SA MÈRE

Hanks a été marié à sa première femme, Samantha Lewes, de 1978 à 1987. Ils ont eu deux enfants ensemble, l’acteur Colin Hanks et sa fille Elizabeth Hanks.

Hanks et Wilson se sont mariés en 1988 et ont eu deux fils ensemble, Chet et Truman.

« Quand Harry rencontre Sally », avec Ryan et Billy Crystal, dont le personnage traverse un divorce, est sorti en 1989.

Crystal a partagé une photo de retour amusante à l’occasion de son 75e anniversaire cette année, célébrant son rôle dans le film.

Crystal a enfilé un pull blanc, un jean et des baskets et a pris une photo de lui dans un squat bas, en la mettant côte à côte avec un moment presque identique dans le film.

Il a simplement sous-titré les images « Merci à tous… » sur Twitter.

ROB REINER, LE DIRECTEUR DE « WHEN HARRY MET SALLY », RÉVÈLE POURQUOI LE ROM-COM RÉSONNE TOUJOURS AVEC LES FANS

En parlant avec la Bibliothèque du Congrès de la réalisation du film, Crystal a déclaré: « Je me sentais tellement branchée sur le processus de réalisation du film. … Non pas que quelque chose soit jamais facile, mais c’était juste une telle joie de le voir prendre vie . »

Quant à l’attrait continu du film, l’acteur a déclaré : « Le film est beau, simple et approprié, et chaque plan est parfait. »

Le film a été écrit par Nora Ephron, qui a également écrit « Sleepless in Seattle » et « You’ve Got Mail ».

Wilson a dit qu’elle aimait les scripts d’Ephron et l’a rencontrée lors d’une fête, demandant à auditionner pour un rôle dans « Sleepless in Seattle ». Elle a fini par apparaître dans le film en tant que sœur de Hanks, Suzy, et a livré le monologue mémorable sur « Une affaire à retenir ».

« Cela a fini par être l’une des expériences d’acteur les plus amusantes et les plus mémorables que j’ai jamais eues », a déclaré Wilson.

La star de « Forrest Gump » et Wilson ont récemment célébré leur 35e anniversaire de mariage plus tôt cette année.

Wilson a partagé une photo de Hanks lui présentant un gâteau avec les mots « Joyeux anniversaire » écrits dessus avec du glaçage pendant qu’il la regarde avec amour.

« 35 ans de mariage. 30 avril 1988. L’amour, c’est tout », a-t-elle légendé la photo sur laquelle on peut la voir baisser les yeux et sourire au gâteau.

Lori Bashian de Fox News Digital a contribué à ce rapport.