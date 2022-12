Rita Wilson parle de mettre sa carrière en pause pour élever ses enfants, dit qu’elle ne le voit pas comme un “sacrifice”

Rita Wilson s’ouvre sur le fait d’être une mère qui travaille.

Lors d’une récente interview avec Gens, Wilson a expliqué ce que c’était que d’équilibrer sa carrière avec son mari Tom Hanks, tout en essayant d’élever ses enfants. Wilson partage deux fils, Chet et Truman avec Hanks, et est également la belle-mère de ses deux enfants plus âgés, Colin et Elizabeth, qu’il partage avec son ex-femme Samantha Lewes.

“J’ai ralenti mon travail parce que je voulais vraiment être la mère qui était là quand ils sont rentrés à la maison, a conduit le covoiturage et a fait toutes ces choses”, a déclaré Wilson. “Tom travaillait aussi beaucoup, donc nous voyagions avec lui. Si nous travaillions tous les deux et pas à la maison, mes enfants auraient été affectés. Je n’appellerais pas le ralentissement de ma carrière un sacrifice, j’appellerais cela un choix .”

Sa carrière et celle de Hanks commençaient à peine à décoller lorsqu’ils se sont mariés en 1988, la même année où son rôle décisif dans le film “Big” est sorti sur grand écran. À l’époque, Wilson venait juste de commencer à faire son chemin dans l’industrie cinématographique dans des films comme “Sleepless in Seattle” et “That Thing You Do!”

TOM HANKS ET RITA WILSON CÉLÈBRENT 32 ANS DE MARIAGE : ” ALLONS-Y 32 PLUS ET PLUS ! “

Elle a décidé de mettre sa carrière en veilleuse après la naissance de son fils Chet en 1990, assumant moins de rôles alors que la carrière de Hanks continuait de prospérer, pour s’assurer qu’il y avait toujours quelqu’un à la maison avec les enfants. Bien qu’il soit facile de supposer que son succès la dérangerait, elle dit que cela n’a jamais été le cas.

“Tom et moi nous sommes toujours soutenus mutuellement et dans ce que nous faisons”, a-t-elle expliqué. “Je me souviens d’avoir fait des press junkets à l’époque, et les intervieweurs me disaient:” Mon Dieu, ça doit être si difficile d’être avec quelqu’un d’aussi célèbre. Je penserais, ‘Pourquoi disent-ils cela?’ Puis j’ai réalisé que la question était plus sur eux et sur ce qu’ils ressentiraient dans cette situation que sur moi.”

Hanks a été un acteur à succès depuis qu’ils se sont mariés, mais Wilson explique qu’elle vit “dans la freudenfreude”, disant que cela signifie “le succès de quelqu’un d’autre ne diminue pas le mien”. Elle est capable d’être heureuse du succès de son mari et de reconnaître le sien.

Bien que ses enfants aient tous grandi maintenant, Wilson confirme que le travail d’une mère n’est jamais terminé, affirmant que lorsque “Marc Forster, le réalisateur de” A Man Called Otto “a demandé à rencontrer son fils Truman, son instinct de mère s’est déclenché et elle avait de les ignorer et de laisser son fils comprendre les choses.

“Je suis vraiment restée en dehors de ce processus parce que je ne voulais pas du tout l’influencer”, a-t-elle expliqué. “C’est une décision de réalisateur, et je ne voulais certainement pas créer d’inconfort pour mon propre fils, du genre : ‘Maman, pourquoi me fais-tu pression pour que je fasse ça ?’ Donc rester en dehors de ça était un choix, mais je suis fier de lui pour l’avoir fait.”

Alors qu’elle pensait initialement qu’il ne voudrait pas jouer dans le film, car il allait à l’école pour devenir directeur de la photographie, Truman joue dans le film en tant que version plus jeune du personnage de son père.

Wilson a finalement fait son retour au cinéma, jouant dans “Now and Then”, “Runaway Bride”, “Old Dogs” et “My Big Fat Greek Wedding 2”, elle a depuis réorienté son attention vers la production et le chant. Elle a produit “My Big Fat Greek Wedding” et “Mamma Mia” et a sorti son premier album, “AM/FM” en 2012, après que Bruce Springsteen s’est inspiré pour commencer à écrire des chansons.

“Je suis entré dans la musique plus tard dans la vie, donc cela m’a fait douter de moi parce que je savais qu’il y avait des gens qui avaient plus d’expérience que moi”, a déclaré Wilson. “À l’époque, j’ai demandé à Bruce, qui est un ami de la famille : ‘Bruce, qu’est-ce qui me fait penser que je peux commencer à écrire maintenant alors que tu l’as fait toute ta vie ?’ Il a dit : “Parce que, Reets, la créativité est indépendante du temps.””

La plus récente réalisation musicale de Wilson est la présélection des Oscars pour sa chanson originale “Til You’re Home”, qu’elle chante en duo avec le chanteur colombien Sebastián Yatra pour la bande originale de “A Man Called Otto”.

En parlant du message de la chanson, Wilson a expliqué que “tout le monde veut trouver une maison ou un endroit où vous vous sentez le plus vous-même” et que pour elle, “la maison est là où se trouve la famille, pas là où se trouve la maison”. Elle a poursuivi : “J’ai toujours dit cela parce que notre travail nous emmène dans tellement d’endroits différents. La famille est ma base et mon endroit sûr.”