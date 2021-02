Rita Simons d’EastEnders a chuté de poids alors qu’un divorce secret la laissait déprimée

L’ancienne star d’EastEnders, Rita Simons, a levé le voile sur son divorce secret avec le coiffeur Theo Silveston – qui l’a laissée « désespérément malheureuse ».

L’actrice de 43 ans, qui a joué le personnage de Roxy Mitchell pendant près de 10 ans, a divorcé de Theo en septembre dernier après deux ans de séparation, selon les rapports.

Rita et Theo sont mariés depuis 14 ans et partagent leurs filles jumelles Maiya et Jaimee.

Leur relation a commencé à se rompre en 2018 et ils se sont séparés, Théo prenant la décision de quitter leur domicile familial.

Depuis la demande de divorce, Rita a gardé les choses secrètes et a géré seule la période agitée, tout en poursuivant sa vie comme d’habitude.







(Image: Instagram)



La star de la télévision a révélé que le travail était la seule chose qui la détournait et que « personne ne savait » à quel point elle était vraiment malheureuse.

« Je travaillais sans arrêt et je me débrouillais bien, mais j’étais désespérément malheureuse – personne ne l’aurait su. J’avais tellement de choses à la maison que je me rendais folle de travail pour essayer d’oublier tout le reste », a déclaré Rita à OK! magazine.

Le couple s’est séparé au moment où Rita a participé à I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here! en 2018, où elle a perdu énormément de poids à cause du stress du divorce.







(Image: Andy Stenning / Daily Mirror)



Elle a poursuivi: «J’étais physiquement malade toutes les deux semaines et j’ai perdu beaucoup de poids.

« J’ai perdu une pierre dans la jungle, puis un autre trois livres et demi. Je n’avais pas de vie. »

La maman de deux enfants adorée, qui jouait dans l’émission de West End, Everybody’s Talking About Jamie à l’époque, a déclaré qu’elle « pleurerait, monterait sur scène, sortirait, pleurerait et répondre » après avoir reçu les documents juridiques.

Rita a révélé qu’elle avait également souffert de « terribles insomnies » pendant environ un an après la scission, ainsi que d’une dépression nerveuse en 2019.







(Image: rita_simonsofficial / Instagram)



Elle a dit qu’elle était « tellement finie physiquement et émotionnellement, mais je devais continuer ».

Heureusement, la star est maintenant la «plus heureuse que j’aie jamais été» après avoir déménagé après que son divorce a été récemment finalisé.

Elle vit maintenant avec ses deux filles dans le Hertfordshire et sort avec l’acteur Ben Harlow, 45 ans, qu’elle a rencontré alors qu’elle travaillait dans une production en tournée de Legally Blonde en 2017.

* Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à [email protected] ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale