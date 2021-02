Le petit ami de Rita Ora, Romain Gavras, soutient la chanteuse après avoir enfreint les règles strictes de Covid-19 – bien qu’elles soient distantes de plus de 15 000 kilomètres.

La hitmaker a été critiquée pour avoir organisé sa 30e fête d’anniversaire au restaurant londonien Casa Cruz à Notting Hill lors du verrouillage en novembre.

À la suite de la révélation de l’infraction aux règles, Rita – qui travaille actuellement en Australie sur The Voice – a présenté des excuses rampantes et a proposé de payer une amende de 10000 £.

Et un initié a partagé avec The Mirror que le non-respect des règles n’avait pas entravé sa relation avec le beau Romain, 39 ans.

Le copain a partagé: « Romain a vraiment soutenu Rita ces derniers mois. »

Il est entendu que les deux hommes sont actuellement séparés à des milliers de kilomètres en raison de l’horaire de travail de Rita – ce qui lui a permis de voyager à travers le monde jusqu’en Australie pour les engagements de tournage de The Voice.







(Image: Dave Benett / Getty Images pour Charles Finch)



En raison des règles de verrouillage en vigueur au Royaume-Uni, Romain n’a pas pu se rendre à Down Under avec le chanteur de Hot Right Now car les voyages ne sont autorisés qu’à des fins professionnelles.

À la fin de 2020, Rita a fait sensation lorsqu’elle a bafoué les règles de verrouillage pour organiser une fête pour marquer son anniversaire.

Après que des photos aient émergé de sa fête, des fans furieux ont frappé les médias sociaux, ce qui a incité Rita à présenter des excuses.

Rita a pris son histoire Instagram en écrivant: «Bonjour à tous, j’ai assisté à une petite réunion avec des amis pour fêter mes 30 ans.

« C’était une décision impulsive du moment prise avec la vision erronée que nous sortions du verrouillage et que ce serait OK … Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends à mon tour que cela met les gens en danger. »







(Image: Twitter)



« C’était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j’en assume l’entière responsabilité. »

Elle a ajouté: «Je me sens particulièrement embarrassée de savoir de première main à quel point les gens ont travaillé dur pour combattre cette terrible maladie et d’être pleinement consciente des sacrifices que les gens et les entreprises ont consentis pour nous aider à assurer notre sécurité.

«Même si cela ne résoudra pas le problème, je tiens à m’excuser sincèrement.

Le restaurant Casa Cruz risque maintenant de perdre sa licence après que la police du Met a qualifié son parti de «l’une des violations les plus flagrantes et notoires» des règles de verrouillage jusqu’à présent dans la pandémie.

La fête n’était pas la seule règle que la pop star était prête à enfreindre, car il a été révélé plus tard qu’elle avait volé en jet privé au Caire, en Égypte, le 21 novembre pour se produire à l’hôtel cinq étoiles W, et ne s’était pas auto-isolée. à son retour au Royaume-Uni un jour plus tard.

Selon les règles du gouvernement, elle aurait dû se mettre en quarantaine pendant 14 jours à son retour à la maison.







(Image: WireImage)



Après la révélation par le Mail dimanche de son deuxième lot d’infractions aux règles de verrouillage, Rita a été contrainte de présenter de nouvelles excuses rampantes.

Dans un communiqué, elle a déclaré à la publication: «J’ai récemment pris l’avion pour l’Égypte pour me produire lors d’un événement corporatif pour une entreprise privée, où mon groupe de voyage a suivi le protocole et présenté des tests Covid négatifs à l’entrée, comme l’exigent les autorités égyptiennes.

«À mon retour en Grande-Bretagne, j’aurais dû suivre les conseils du gouvernement et m’isoler pendant la période requise. Comme vous le savez, je n’ai pas suivi les conseils du gouvernement et… Je m’excuse encore, sans réserve.

«Bien que je réalise que les paroles d’excuse d’une pop star pourraient ne pas avoir beaucoup de poids, en particulier celle qui a enfreint les règles comme moi, je réalise que certains pourraient chercher à suivre mon exemple.







(Image: Rita Ora / Instagram)



«Mon message à eux est simple: ne le faites pas. La culpabilité et la honte que j’ai portées cette semaine pour mon erreur n’en valent pas la peine. Au lieu de cela, continuez à écouter les conseils du gouvernement et les voix des héros du NHS et prenez les précautions nécessaires.

«J’espère un jour rattraper le public qui m’a apporté tant de soutien au fil des ans et, en particulier, me rattraper pour les héros du NHS… En attendant, je vais faire don de mes honoraires d’Égypte à charité.

«Soyez meilleur que moi et apprenez de mes erreurs pour ne pas avoir à apprendre vous-même à la dure.

«Amour, Rita.»







(Image: Rita Ora / Instagram)



Plusieurs fans en colère de la native de Londres ont demandé qu’elle soit destituée de son rôle de juge dans The Masked Singer après avoir enfreint les règles de verrouillage.

Un spectateur a tweeté: « Rita Ora aurait dû être supprimée de #TheMaskedSinger après avoir sciemment enfreint les règles de verrouillage! Excellent exemple Rita !!! »

Un autre a posté: « Quand Rita Ora est-elle supprimée de The Masked Singer? Le verrouillage est pour tout le monde. »

Un troisième a écrit: «J’aime Rita Ora, mais plus j’entends parler de cette affaire, plus je pense qu’elle a besoin de la botte de The Masked Singer.

« Son séjour dans l’émission devrait être considéré comme intenable par ITV. Un exemple doit être donné. »

Un autre a convenu: « Deux fois, Rita Ora a enfreint les règles, ITV devrait la retirer de The Masked Singer, elle ne se soucie clairement pas du bien-être des gens, alors pourquoi devrions-nous nous soucier de la voir à la télévision? Faites un exemple !! »

The Masked Singer a été enregistré avant la violation des règles de Rita.







(Image: Rita Ora / Instagram)



On pense que Rita et le réalisateur vidéo Romain ont commencé leur romance l’année dernière.

En octobre, Rita a déclenché des spéculations selon lesquelles elle et Romain étaient sur le point de marcher dans l’allée et de se marier après avoir été vue avec un énorme diamant noir à l’annulaire.

Selon The Sun on Sunday, Rita – qui aurait fréquenté le producteur de musique Romain, 39 ans, ces six derniers mois – a « fait étalage » de la bague lorsqu’elle était au restaurant avec Elena et deux amis.

Une source a déclaré au journal: « Rita montrait la bague jeudi avec les femmes apparemment en train de roucouler dessus.

« Elle avait l’air de bonne humeur quand elle a quitté le restaurant et a ensuite mis sa main dans sa poche. »

Malgré les spéculations, une source a insisté auprès du journal sur le fait que la bague n’était qu’un bijou vintage et que Rita n’est pas fiancée après tout.







(Image: ITV)



Rita a déjà été vue en vacances à l’étranger avec Romain depuis le début de la pandémie de Covid-19, repérée à Ibiza en juillet et à Corfou en septembre.

Une source a déclaré, lors de la confirmation de leur histoire d’amour en juillet, que le chanteur britannique né au Kosovo et le réalisateur franco-grec avaient établi un lien fort.

Le chanteur a déjà été lié de manière romantique à des gens comme le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton, DJ Calvin Harris, l’acteur Andrew Garfield et la star de la télé-réalité Rob Kardashian.

