Rita Ora s’habille avec une tenue BCBG française à la Fashion Week de Paris

La classe est en séance, et Rita Ora c’est l’enseignement — premier à l’ordre du jour : une leçon de maître sur l’habillage preppy et superposé.

WWD

L’interprète de “Let You Love Me” a sorti ses plus beaux habits universitaires hivernaux pour assister au défilé Kenzo homme automne 2024 dans le cadre de la Fashion Week masculine de Paris à la Bibliothèque Nationale de France vendredi. Pour l’occasion, Ora a coupé une silhouette élégante avec de nombreuses couches, portant un gilet court noir comportant un patch en sherpa blanc, plusieurs poches décoratives et une doublure en fourrure noire luxuriante le long du col et de l’ourlet par-dessus un autre gilet noir, celui-ci étant un long ajout. avec plusieurs fentes le long de l’ourlet, le tout sur une chemise boutonnée noire à motif aztèque. Elle a poussé le thème studieux plus loin avec une mini-jupe plissée courte à rayures noires, des chaussettes à rayures bleues et blanches et des mocassins noirs brillants dotés de coutures blanches décoratives, d’un accent marron le long de l’orteil et d’une grosse semelle à talon blanche. Elle ne s’est pas arrêtée là, Ora a accentué l’ensemble avec de grandes lunettes de soleil œil de chat teintées marron, des couches de divers bracelets de perles, des piles de bagues tendance, une délicate montre en argent, un grand collier avec plaque signalétique en or sur lequel était écrit « Kenzo Paris », un grand une boucle d’oreille créole rouge translucide sur une oreille, une boucle d’oreille structurelle en or sur l’autre et un sac à main bicolore jaune moutarde et jaune pâle. Elle a terminé le tout avec une lèvre rouge mat et un maquillage sensuel pour les yeux sombres, tout en tirant ses cheveux en arrière dans un chignon volumineux et balayé sur le côté.

Pascal Le Ségrétain

À égalité, Ora a posé pour plusieurs photos tout en tenant un livre dans la bibliothèque, entourée de hautes étagères remplies de textes, de lampes de banque vertes et de rangées de bureaux. Elle a également tourné quelques films avec Pharell Williams, Zayn Malik et l’ancien PDG de Christian Dior, Sidney Toledano.

Édouard Berthelot

Ora a organisé son propre défilé de mode cette semaine et est sortie dans une autre superbe tenue le même jour. Cette fois, elle portait un pull à col roulé en tricot blanc qui avait une particularité assez unique : une deuxième paire de manches qu’elle repliait devant. Elle a associé la pièce à la coupe asymétrique à un pantalon marron plissé sur le devant et à des mocassins classiques noirs brillants. Ora a accessoirisé son ensemble universitaire sombre avec des lunettes de soleil argentées réfléchissantes et des boucles d’oreilles blanches nacrées composées de deux grosses créoles entrelacées ensemble. En ce qui concerne la coiffure et le maquillage, elle a coiffé ses mèches avec un autre chignon sophistiqué, cette fois complété par des vrilles encadrant le visage, et portait une lèvre mauve mate.