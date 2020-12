Rita Ora a déclaré avoir passé sa vingtaine à « craindre » d’être diagnostiquée d’un cancer du sein après que sa mère Vera Sahatciu a lutté contre la maladie en 2005.

La hitmaker de Your Song, 30 ans, a déclaré avoir subi des crises de panique après que sa mère, 56 ans, ait été diagnostiquée avec une forme agressive de cancer et avait subi une mastectomie partielle.

Elle a révélé qu’elle avait éprouvé des symptômes de TSPT à l’adolescence, car elle se sentait responsable de «se lever» car elle voulait désespérément «protéger» sa mère.

Cancer: Rita Ora a déclaré qu’elle passait sa vingtaine à « craindre » d’être diagnostiquée d’un cancer du sein après que sa mère Vera Sahatciu a lutté contre la maladie en 2005

Rita a déclaré au Sun: « Le cancer affecte tout le monde, ma mère l’a combattu deux fois et j’ai eu beaucoup d’émotions différentes. Je me suis senti très responsable de devenir un adolescent fort.

Elle a dit que bien qu’elle ait eu le test BRCA, le test du cancer du sein héréditaire, et qu’elle ne possède pas le gène, elle craignait toujours qu’on lui diagnostique un cancer.

Parlant de son anxiété, elle a expliqué: « Je ne sais pas si c’est dans ma tête, mais cela peut être un cas de petites brûlures d’estomac et je me dis: « Qu’est-ce que c’est? ».

Rita a exhorté les femmes à vérifier leurs seins et à consulter un médecin généraliste si elles remarquent des changements, car il n’y avait aucun antécédent de cancer du sein dans sa famille.

Inquiétude: la hitmaker de Your Song, 30 ans, a déclaré qu’elle avait subi des crises de panique après que sa mère, 56 ans, ait été diagnostiquée avec une forme agressive du cancer et avait subi une mastectomie partielle.

Elle a ajouté que Vera, qui est psychiatre pour le NHS, n’avait pas de bosse sur la poitrine mais avait ressenti une « douleur aiguë » avant d’être examinée.

La pop star a déclaré qu’elle se souvenait encore du « facteur de peur » lorsque Vera se rendait aux examens, ajoutant que la thérapie, l’exercice et la méditation l’aidaient à faire face aux crises de panique.

La mère de la sensation de chant a évoqué son diagnostic de cancer du sein à l’âge de 39 ans lors de son apparition sur Loose Women en février 2019.

Vera a expliqué avec émotion: « Le voyage que j’ai fait a été vraiment difficile. À un jeune âge, le traitement me tend à être plus rigoureux et plus prolongé.

«Quand il est diagnostiqué jeune, le traitement devient plus intense, j’ai subi une chimiothérapie, une radiothérapie et une mastectomie.

Vérifie toi-même! Rita a exhorté les femmes à vérifier leurs seins et a déclaré que sa mère Vera, qui est psychiatre du NHS, n’avait pas de bosse sur la poitrine mais avait ressenti une « douleur aiguë »

Rita a récemment reçu une énorme réaction pour avoir organisé une fête d’anniversaire pour célébrer son 30e anniversaire qui a bafoué les règlements Covid-19.

Le Mail On Sunday a précédemment révélé qu’avant son anniversaire, Rita s’était rendue en jet privé au Caire le 21 novembre pour se produire à l’hôtel cinq étoiles W.

Le juge Masked Singer est revenu le lendemain et, selon les règles de quarantaine du gouvernement, devrait s’isoler pendant 14 jours.

Au lieu de cela, elle a organisé une fête d’anniversaire le 28 novembre au restaurant exclusif Casa Cruz à Notting Hill, dans l’ouest de Londres.

Pour la fête, elle s’est excusée avec la déclaration suivante: «Bonjour à tous, j’ai assisté à une petite réunion avec des amis pour fêter mon 30e anniversaire.

Critique: Rita a récemment reçu une énorme réaction pour avoir organisé une fête d’anniversaire pour célébrer son 30e anniversaire qui a bafoué les règlements de Covid-19

« C’était une décision impulsive du moment prise avec l’idée erronée que nous sortions du verrouillage et que ce serait OK … Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends à mon tour que cela met les gens en danger.

«C’était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j’en assume l’entière responsabilité.

« Je suis particulièrement gêné de savoir de première main à quel point les gens ont travaillé dur pour lutter contre cette terrible maladie et d’être pleinement conscient des sacrifices que les gens et les entreprises ont consentis pour nous aider à rester en sécurité.

«Même si cela ne résoudra pas le problème, je tiens à m’excuser sincèrement.

Elle a payé la lourde amende de 10 000 £ pour avoir enfreint ces protocoles, après avoir été signalée à la police, qui a enquêté sur le restaurant, qui semblait fermé.

Choquant: Rita a été forcée de s’excuser publiquement après avoir appris qu’elle avait organisé une fête du 30e anniversaire dans un restaurant londonien alors que le pays était verrouillé

Mais elle a ensuite été contrainte de présenter de nouvelles excuses rampantes pour avoir enfreint les règles strictes des coronavirus, au milieu de l’embarras du voyage.

Elle a déclaré: « J’ai récemment pris l’avion pour l’Égypte pour me produire lors d’un événement d’entreprise pour une entreprise privée, où mon groupe de voyage a suivi le protocole et présenté des tests Covid négatifs à l’entrée, comme l’exigent les autorités égyptiennes.

«À mon retour en Grande-Bretagne, j’aurais dû suivre les conseils du gouvernement et m’isoler pendant la période requise. Comme vous le savez, je n’ai pas suivi les conseils du gouvernement et… je m’excuse encore, sans réserve.

« Bien que je réalise que les paroles d’excuse d’une pop star pourraient ne pas avoir beaucoup de poids, en particulier celle qui a enfreint les règles comme moi, je réalise que certains pourraient chercher à suivre mon exemple.

Conséquence: Rita a payé la lourde amende de 10000 £ pour violation des protocoles, après avoir été signalée à la police, qui a enquêté sur le restaurant, qui, pour tous les passants, semblait fermé

«Le message que je leur adresse est simple: ne le faites pas. La culpabilité et la honte que j’ai portées cette semaine pour mon erreur n’en valent pas la peine. Au lieu de cela, continuez à écouter les conseils du gouvernement et les voix des héros du NHS et prenez les précautions nécessaires.

Elle a ajouté: « J’espère un jour rattraper le public qui m’a apporté autant de soutien au fil des ans et, en particulier, me rattraper pour les héros du NHS …

«En attendant, je ferai don de mes honoraires d’Égypte à des œuvres caritatives. Soyez meilleur que moi et apprenez de mes erreurs pour que vous n’ayez pas à apprendre vous-mêmes à la dure.

Un porte-parole de la star, estimé à 10 millions de livres sterling, a déclaré qu’elle et son équipe avaient tous par la suite été testés négatifs pour le coronavirus.

Les directives introduites avec le verrouillage entre le 5 novembre et le 2 décembre stipulaient que les gens ne doivent « pas se rencontrer socialement à l’intérieur avec leur famille ou des amis à moins qu’ils ne fassent partie de votre ménage, c’est-à-dire les personnes avec lesquelles vous vivez ou votre bulle de soutien ».