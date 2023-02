Rita Ora rend les fans fous dans une robe en dentelle transparente dans les coulisses de The Masked Singer

La star de la chanteuse MASQUÉE Rita Ora a envoyé les fans dans une frénésie lorsqu’elle a posté une photo d’elle-même dans une tenue en dentelle transparente – laissant peu de place à l’imagination.

La chanteuse, 32 ans, a enfilé une robe en dentelle noire transparente, montrant ses courbes lors de l’émission de ce soir.

Inconnu, clair avec bureau photo

Rita, qui est mariée au réalisateur et acteur Taika Waititi, s’est rendue sur Instagram pour montrer sa tenue racée.

Elle a légendé son message en disant: “Aujourd’hui, c’est comme une sorte de journée #YouOnlyLoveMe. Faites-moi savoir où dans le monde vous écoutez aujourd’hui.

Elle a ensuite ajouté: “Et si vous êtes au Royaume-Uni, syntonisez @ ITV ce soir à 19 heures pour #MaskedSingerUK.”

Et les fans n’ont pas perdu de temps pour faire entendre leurs sentiments.

L’un d’eux s’extasie : “Je t’aime gurl, continue de rocker !!”

Un autre a dit: “Wow Rita totalement époustouflante.”

Et ils n’étaient pas seuls puisqu’un troisième a ajouté : « De belles photos.

Alors que la carrière de Rita continue d’aller de mieux en mieux alors qu’elle fait la promotion de son nouveau single You Only Love Me, sa vie amoureuse aussi.

Elle a commencé à sortir avec Taika en 2021 après que le couple se soit rapproché à Sydney, en Australie. Mais le couple a gardé leur romance secrète pendant un mois avant de décider de rendre publique.

Et en août 2022, The Sun a révélé que le couple s’était secrètement marié deux mois après que Taika ait posé la question, lors d’une cérémonie intime à Londres.

Elle porte désormais le nom de Rita Waititi-Ora. Mais au lieu de s’envoler pour une somptueuse lune de miel, Rita a opté pour l’enregistrement de musique en studio.

Une source a confié au Sun : “C’était une cérémonie vraiment intime et super spéciale pour tout le monde là-bas. Leurs proches peuvent voir à quel point ils sont follement amoureux.

Ils ont ajouté: “Malgré le fait de vivre sous les projecteurs, Rita est déterminée à garder la relation aussi privée que possible et ne voulait pas faire une grande chanson et danser sur le mariage.”

Ils ont poursuivi en disant: “Une grande fête de style showbiz est prévue pour célébrer, mais ne vous attendez pas à ce qu’elle soit fouettée au magazine le plus enchérissant.”

Inconnu, clair avec bureau photo

Rita pose avec un autre juge de Masked Singer, Jonathan Ross[/caption] Inconnu, clair avec bureau photo Getty

Rita Ora et son mari Taika Waititi ont assisté à la projection de gala britannique de Thor: Love and Thunder de Marvel Studios à Londres[/caption]