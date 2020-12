Rita Ora pourrait rester bloquée en Bulgarie à Noël et dans un avenir prévisible, selon les rapports.

Les vols de retour du pays ont été suspendus jusqu’au 31 janvier, les cas de coronavirus ayant explosé ici au Royaume-Uni.

La chanteuse a fait face à la colère du public et les fans lui ont tourné le dos lorsqu’elle a enfreint les règles pour inviter 30 personnes à sa fête d’anniversaire à Londres.

Plus de fureur a éclaté lorsqu’il est apparu que Rita n’avait pas respecté les règles de quarantaine de Covid à son retour au Royaume-Uni après un concert en Égypte.

Maintenant, le hitmaker de Hot Right Now risque d’être coincé en Bulgarie dans un avenir prévisible.







Une source a déclaré au Sun: «Rita s’est envolée après l’incident de la fête pour prendre du temps et réfléchir à tout – et travailler sur un clip vidéo pendant qu’elle était là-bas.

«Cela l’a frappée durement parce qu’elle savait qu’elle avait commis des erreurs, mais elle voulait être claire à quel point elle avait des remords et ensuite s’éloigner pour rester un peu sous les feux de la rampe …

«Mais les choses ont changé rapidement et elle fait face à la perspective d’être bloquée pour Dieu sait combien de temps. Pour le moment, il n’y a pas de vol de retour avant le 31 janvier. C’est la pire fin d’un cauchemar de quelques mois. »







Le Mirror a contacté les représentants de Rita Ora pour commentaires.

Au départ, elle a quitté le Royaume-Uni pour échapper au drame occultant et filmer son dernier clip.

Mais il semble que la pop star pourrait être en Bulgarie plus longtemps qu’elle ne l’avait prévu.







Cela vient après que Rita a présenté des excuses rampantes pour la fête « inexcusable ».

Des rapports circulaient, la princesse de la pop s’est portée volontaire pour payer l’amende de 10 000 £ pour avoir organisé la fête extravagante.

Ensuite, Rita a été forcée de s’excuser de ne pas s’être isolée à son retour au Royaume-Uni après son voyage en Égypte.







Elle a déclaré dans un communiqué: «J’ai récemment pris l’avion pour l’Égypte pour me produire lors d’un événement d’entreprise pour une entreprise privée, où mon groupe de voyage a suivi le protocole et présenté des tests Covid négatifs à l’entrée, comme l’exigent les autorités égyptiennes.

«À mon retour en Grande-Bretagne, j’aurais dû suivre les conseils du gouvernement et m’isoler pendant la période requise. Comme vous le savez, je n’ai pas suivi les conseils du gouvernement et je me suis excusé plus tôt cette semaine. Je m’excuse à nouveau, sans réserve.

« Bien que je réalise que les paroles d’excuse d’une pop star pourraient ne pas avoir beaucoup de poids, en particulier celle qui a enfreint les règles comme moi, je me rends compte que certains pourraient chercher à suivre mon exemple. Mon message à eux est simple: s’il vous plaît ne pas » t.

« La culpabilité et la honte que j’ai portées cette semaine pour mon erreur n’en valent pas la peine. Au lieu de cela, continuez à écouter les conseils du gouvernement et les voix des héros du NHS et prenez les précautions nécessaires. Je prendrai les critiques à venir. mon chemin parce que je les mérite. «