Rita Ora a perdu environ 220 000 abonnés Instagram après sa fête de rupture du lock-out «inexcusable».

Cela vient après que la chanteuse a été accusée d’avoir agi « égoïstement » par la police métropolitaine lors d’une audience du sous-comité des licences du Conseil de Kensington et Chelsea jeudi.

Rita a fait fureur sur les réseaux sociaux pour avoir organisé sa 30e fête d’anniversaire au restaurant Casa Cruz à Notting Hill, à Londres, en novembre de l’année dernière, lors du deuxième verrouillage national.

À l’époque, la chanteuse a présenté des excuses rampantes aux fans en disant qu’elle était « profondément désolée » alors que le contrecoup montait en ligne.

Ses abonnés Instagram ont diminué régulièrement au cours des six derniers mois.

Rita compte désormais 16024000 fans sur son compte Instagram au vendredi 29 janvier.







(Image: ritaora / Instagram)



Cela émerge après que M. Charles Holland, qui représente la candidature de la police du Met, ait déclaré que Rita « souhaitait égoïstement faire fi du verrouillage » en cherchant à payer pour accéder au restaurant Casa Cruz à Clarendon Road.

Scott Bhattarai, qui est décrit comme le directeur général du restaurant au moment de la partie dans les documents du conseil, avait précédemment fait une déclaration à la police le 1er décembre.

Selon les documents, qui avaient été précédemment publiés par le conseil, il a dit que les représentants de la police Ora l’avaient appelé sur son téléphone portable personnel vers 17h30 le jour de la fête et lui avaient dit qu’ils voulaient utiliser le lieu pour « boire et grignoter » .







(Image: ritaora / Instagram)



M. Bhattarai a déclaré que les représentants avaient offert 5 000 £ et il a noté que la plupart des membres du personnel étaient en congé, il s’est donc rendu à Casa Cruz pour « faciliter l’événement ».

Il s’est excusé d’avoir été «avide» dans sa déclaration de témoin et a donc été démis de ses fonctions.

Rita s’est portée volontaire pour payer une amende de 10000 £ pour avoir enfreint les règles de Covid-19 en novembre dernier.

À l’époque, Rita a dit à ses fans qu’elle était « profondément désolée » pour la fête.







(Image: Rita Ora / Instagram)



Elle a écrit: « Bonjour à tous, j’ai assisté à un petit rassemblement avec des amis pour fêter mes 30 ans.

«C’était souvent un coup de pouce à la décision prise avec l’idée erronée que nous sortions du verrouillage et que ce serait OK…

«Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends à mon tour que cela met les gens en danger.

«C’était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j’en assume l’entière responsabilité.

«Je me sens particulièrement gêné de savoir de première main à quel point les gens ont travaillé dur pour lutter contre cette terrible maladie et d’être pleinement conscient des sacrifices que les gens et les entreprises ont consentis pour nous aider à assurer notre sécurité.

«Même si cela ne résoudra pas le problème, je tiens à m’excuser sincèrement.