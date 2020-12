Rita Ora a partagé sur l’expérience d’une peur du cancer du sein.

La hitmaker, 30 ans, a fait part de ses inquiétudes concernant la maladie après que sa mère, Vera Sahatciu, a été diagnostiquée d’un cancer du sein en 2005.

Le juge de Masked Singer a réfléchi au fait d’être testé pour savoir si elle était porteuse de la maladie et a exhorté les femmes à vérifier leurs seins pour s’assurer qu’elles se rendent chez leur médecin généraliste si elles remarquent des bosses ou des changements dans une nouvelle interview.

Rita a déclaré au Sun: «Je vois ces choses disant de vérifier vous-même pour des bosses, mais ma mère n’avait pas de grosseur, elle avait une douleur vive, et elle est quand même allée se faire contrôler.







(Image: Rita Ora / Instagram)



«J’ai fait moi-même le test BRCA (test du cancer du sein héréditaire) et le test génétique et, heureusement, je n’ai pas le gène.

Le chanteur de For You a ajouté: «Mais je me vérifie toujours régulièrement. Génétiquement, il n’y avait pas d’antécédents de cancer du sein dans ma famille avant ma mère, mais elle l’a quand même. »

Elle a également déclaré franchement qu’elle s’inquiétait beaucoup dans la vingtaine d’être diagnostiquée d’un cancer du sein et a ajouté que sa réponse à la douleur dans la région était accrue.

Rita a dit: « Je ne sais pas si c’est dans ma tête, mais ça peut être un cas de petites brûlures d’estomac et je me dis: ‘Qu’est-ce que c’est?’. »







(Image: Frank Micelotta / REX / Shutterstock)



La courageuse maman de Rita n’avait que 39 ans lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer du sein.

Vera – qui est psychiatre travaillant pour le NHS – a subi une mastectomie après le diagnostic de 2005.

L’année dernière, elle est apparue sur Loose Women et a parlé de traverser une période difficile.







(Image: Getty Images pour ABA)



Elle a courageusement déclaré: «J’ai moi-même eu un cancer du sein à l’âge de 39 ans et mes enfants étaient petits. Mon fils n’avait que sept ans.

« C’était vraiment difficile et déménager dans un autre pays, je ne parlais pas du tout anglais. De retour à la maison, j’étais GP et j’ai eu une belle carrière. »

Elle a déclaré: «Le voyage que j’ai fait a été vraiment difficile. À un jeune âge, le traitement a tendance à être plus rigoureux et prolongé.

« Quand il est diagnostiqué plus jeune, le traitement devient plus intense et plus étendu. J’ai subi une chimiothérapie et une radiothérapie et une mastectomie. »