Rita Ora a lancé une enquête pour évacuer quiconque a dévoilé sa fête du 30e anniversaire, a-t-on affirmé hier soir.

La chanteuse soupçonne qu’un de ses amis ait prévenu la presse et la police de son rassemblement illégal au restaurant Casa Cruz à Notting Hill, dans l’ouest de Londres, samedi.

Elle a tenté d’identifier le coupable, ce qui, selon certaines sources, implique la pose de pièges comme l’enquête Wagatha Christie de Coleen Rooney.

La fête d’anniversaire d’Ora fait l’objet d’une enquête elle-même et les agents de Scotland Yard ont saisi hier CCTV du restaurant exclusif, selon le Sun.

La pop star a déjà accepté de payer une amende de 10000 £ et s’est abondamment excusée pour avoir enfreint les règles du coronavirus sur les grands rassemblements et le mélange des ménages.

La lourde somme est la sanction maximale pouvant être infligée aux organisateurs de rassemblements de plus de 30 personnes.

Le conseil de Kensington et Chelsea a également confirmé qu’il enquêtait sur la violation présumée.

Mais l’attention d’Ora se serait maintenant tournée vers le fait de savoir lequel de ses confidentes avait alerté les officiers du parti.

Un initié a déclaré au journal: « C’était censé être secret, mais le fait que la police et les photographes savaient que cela se produisait a vraiment rendu Rita paranoïaque.

« Elle élabore actuellement un plan de match et pose des pièges dans le but d’exposer le lanceur d’alerte, comme Coleen l’a fait dans le drame Wagatha Christie. »

La police a frappé à la porte le lendemain mais n’a pas été laissée entrer par le personnel qui se trouvait à l’intérieur du restaurant

Hier, une policière enquête près de la maison de Rita Ora dans l’ouest de Londres

Rooney a accusé Rebekah Vardy d’avoir présenté des articles à son sujet aux journaux dans une révélation à la Poirot sur Instagram l’année dernière. Vardy a nié les allégations et les deux hommes plaident maintenant l’affaire devant la Haute Cour.

La fête d’Ora a été initialement rapportée impliquer 30 amis, mais des sources l’ont souligné plus tard comme étant seulement sept.

Cara et Poppy Delevingne ainsi que la star de TOWIE Vas Morgan, 31 ans, et la sœur d’Ora, Elena, 32 ans, étaient toutes photographiées sur les lieux.

Pendant la nuit, des policiers ont été photographiés à l’extérieur du restaurant alors qu’ils scrutaient les fenêtres et essayaient d’ouvrir une porte métallique.

Des agents ont également été vus devant la maison d’Ora à Londres et à Casa Cruz le lendemain.

Ora a été aperçue en train de quitter le bâtiment alors qu’elle portait une jupe portefeuille moulante et un masque noir.

La célébrité s’est rendue sur Instagram pour s’excuser après avoir été surprise: « Bonjour à tous, j’ai assisté à une petite réunion avec des amis pour fêter mes 30 ans.

« C’était une décision impulsive du moment prise avec la vision erronée que nous sortions du verrouillage et que ce serait OK. Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends à mon tour que cela met les gens en danger.

«C’était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je réalise à quel point ces actions étaient irresponsables et j’en assume l’entière responsabilité.

La brèche était bien loin de ses actions plus tôt cette année, lorsqu’elle a lancé des produits de sécurité contre les coronavirus, arborant le logo « Stop the spread ».