Rita Ora laisse entendre qu’elle est sur le point de QUITTER The Masked Singer alors qu’elle tourne un nouveau rôle au cinéma

L’avenir de RITA Ora dans The Masked Singer semble être en jeu après qu’elle se soit décrochée d’un grand rôle au cinéma.

La star, 32 ans, a admis qu’elle “ne sait pas ce qui va se passer” avec l’émission ITV2 alors qu’elle se prépare à filmer The Pocketwatch.

Instagram

Rita Ora a mis en doute son avenir dans The Masked Singer[/caption] TVI

La chanteuse et actrice est actuellement juge dans l’émission ITV1[/caption]

Rita a rejoint le casting du film Disney +, qui est une suite musicale de The Descendants, et devrait commencer le tournage le mois prochain.

Mais s’adressant à GQ, la juge Masked Singer ne semblait pas sûre de pouvoir jongler avec les deux emplois – ainsi que d’autres nouveaux engagements professionnels.

“… c’était une bonne idée de s’asseoir aux côtés de Jonathan [Ross]que j’aime depuis le premier jour, Davina [McCall]qui est mon icône TV, et Mo [Gilligan]que j’ai rencontré pendant l’émission », a-t-elle déclaré au magazine lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait rejoint l’émission.

“Cela rend votre travail tellement plus facile lorsque vous aimez les gens qui vous entourent.

“Je ne veux pas m’éloigner de cette famille pour le moment, mais on ne sait jamais ce qui va se passer.”

Rita et ses collègues panélistes sont revenus pour une autre série de The Masked Singer le jour de l’An.

La chanteuse de Hot Right Now fait partie du jury depuis la première émission populaire d’ITV1 en janvier 2020 et est appréciée des fans.

La série de cette année est toujours diffusée sur les écrans, après avoir été enregistrée en octobre, mais Rita est très concentrée sur ses nouveaux débuts.

En novembre, il a été confirmé qu’elle avait rejoint le casting de The Pocketwatch aux côtés de la chanteuse et actrice américaine Brandy.

Rita a été choisie pour le rôle de la reine des cœurs, qui, selon Deadline, “règne sur le royaume du pays des merveilles d’une main de fer”.

Mais en plus de son nouvel engagement Disney +, Rita s’est également vu offrir d’autres opportunités de travail – ajoutant un doute supplémentaire sur son avenir Masked Singer.

“Je lisais juste [the Pocketwatch script] l’autre jour et quelques autres choses sont arrivées aussi », a-t-elle ajouté à GQ. “Je veux vraiment tout faire.”

Getty Images – Getty

Rita se prépare à tourner The Pocketwatch de Disney+[/caption]