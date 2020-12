Rita Ora a quitté le Royaume-Uni sous un nuage de honte suite à une réaction violente de la règle Covid – et ne reviendra pas avant le nouvel an, selon les rapports.

La star de I Will Never Let You Down s’est spectaculairement laissée tomber le mois dernier lorsqu’elle a organisé une célébration illégale à Londres pour son 30e anniversaire lors d’un verrouillage dans toute l’Angleterre.

La chanteuse a ensuite provoqué une colère supplémentaire lorsqu’il a été révélé qu’elle s’était envolée pour l’Égypte pour un concert et qu’elle n’avait pas respecté les règles de quarantaine de Covid à son retour au Royaume-Uni.

Maintenant, la star serait en route pour la Roumanie pour filmer un nouveau clip et profiterait de l’occasion pour rester hors du Royaume-Uni le reste de l’année pour se ressourcer – et réfléchir.







Une source a déclaré au Sun: «Rita s’est battue à propos de ses erreurs, mais elle s’est remise au travail pour ne plus penser à rien.

«Elle a passé la majeure partie de cette année à travailler sur sa musique et espère maintenant revenir avec de nouveaux morceaux au début de 2021, la vidéo d’un single étant actuellement tournée en Bulgarie.

«Elle ne veut pas être à Londres pour le moment et a donc réservé des vacances reposantes à Noël et au Nouvel An dans l’espoir de pouvoir recommencer en janvier.

«Prendre le temps de réfléchir à tout ce qui s’est passé est très important pour elle en ce moment.»







À la suite de la célébration de son anniversaire le mois dernier, Rita a présenté des excuses – et a payé une amende de 10000 £.

Elle a dit à l’époque: J’ai assisté à une petite réunion avec des amis pour fêter mes 30 ans. C’était une décision impulsive du moment prise avec l’idée erronée que nous sortions du verrouillage et que ce serait OK … Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends à mon tour que cela met les gens en danger.

«C’était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j’en assume l’entière responsabilité.







«Je suis particulièrement gêné de savoir de première main à quel point les gens ont travaillé dur pour lutter contre cette terrible maladie et d’être pleinement conscient des sacrifices que les gens et les entreprises ont consentis pour nous aider à assurer notre sécurité. Même si cela ne résoudra pas les choses, je voulez vous excuser sincèrement. «

Quelques jours plus tard, elle a été forcée de s’excuser à nouveau après avoir volé en Égypte pour donner un concert privé – pour ne pas adhérer aux règles de quarantaine de Covid à son retour.

Elle a déclaré dans un communiqué: «J’ai récemment pris l’avion pour l’Égypte pour me produire lors d’un événement d’entreprise pour une entreprise privée, où mon groupe de voyage a suivi le protocole et présenté des tests Covid négatifs à l’entrée, comme l’exigent les autorités égyptiennes.

«À mon retour en Grande-Bretagne, j’aurais dû suivre les conseils du gouvernement et m’isoler pendant la période requise. Comme vous le savez, je n’ai pas suivi les conseils du gouvernement et je me suis excusé plus tôt cette semaine. Je m’excuse à nouveau, sans réserve.

« Bien que je réalise que les paroles d’excuse d’une pop star pourraient ne pas avoir beaucoup de poids, en particulier celle qui a enfreint les règles comme moi, je me rends compte que certains pourraient chercher à suivre mon exemple. Mon message à eux est simple: s’il vous plaît ne pas » t.

« La culpabilité et la honte que j’ai portées cette semaine pour mon erreur n’en valent pas la peine. Au lieu de cela, continuez à écouter les conseils du gouvernement et les voix des héros du NHS et prenez les précautions nécessaires. Je prendrai les critiques à venir. mon chemin parce que je les mérite. «