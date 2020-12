Rita Ora s’est tournée vers les médias sociaux pour promouvoir la nouvelle série de The Masked Singer alors qu’elle revient sur les écrans de télévision après sa récente rupture avec les règles de Covid.

Partageant une rafale d’images sur son compte Instagram, Rita a posé une tempête dans une veste verte à franges triangulaires dégageant une ambiance positivement reptilienne.

Elle a légendé les images: «C’est de retour !!! Je suis tellement heureux que la deuxième série de @maskedsingeruk commence ce soir !! Allons-y!! 19h sur @itv J’ai hâte de voir qui sont tes favoris [sparkle emoji, masks emoji] merci pour la veste @mewossy [confetti emoji @mothecomedian@davinamccall#boxingday [boxing glove emojis] ».

Rita sera rejointe dans le panel de l’émission par Jonathan Ross, Davina McCall et le comédien Mo Gilligan qui remplace la star hollywoodienne Ken Jeong dans la nouvelle course.

Naturellement, les images ont été un régal avec les millions d’adeptes de Rita.

Une personne a répondu au message: « La vraie beauté à l’intérieur comme à l’extérieur [lipstick mark emojis] ».

Un autre fan a écrit: « Je suis excité !! ça fait trop longtemps … tu me manques <3".

Ailleurs, un autre utilisateur d’Instagram a écrit: « J’ai hâte de vous voir [heart emoji]️ ahh et tellement excité pour vos suppositions «

Le retour de la série intervient après que Rita se soit excusée d’avoir enfreint les règles de verrouillage de Covid-19 pour assister à une fête illégale du 30e anniversaire lors du récent verrouillage national du coronavirus.

La chanteuse a fini par payer une amende de 10000 £ pour son comportement.







(Image: ITV)



Elle a déclaré à l’époque dans un communiqué: «J’ai assisté à une petite réunion avec des amis pour fêter mon 30e anniversaire. C’était une décision impulsive prise avec l’idée erronée que nous sortions du verrouillage et ce serait OK. .. Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends à mon tour que cela met les gens en danger.

«C’était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j’en assume l’entière responsabilité.

«Je suis particulièrement gêné de savoir de première main à quel point les gens ont travaillé dur pour lutter contre cette terrible maladie et d’être pleinement conscient des sacrifices que les gens et les entreprises ont consentis pour nous aider à assurer notre sécurité. Même si cela ne résoudra pas les choses, je voulez vous excuser sincèrement. «







(Image: ITV)



Rita a continué à s’excuser une fois de plus après avoir omis de respecter les règles de quarantaine de Covid-19 à son retour d’un voyage en Égypte pour donner un concert privé.

Dans un communiqué, Rita a déclaré: «J’ai récemment pris l’avion pour l’Égypte pour me produire lors d’un événement d’entreprise pour une entreprise privée, où mon groupe de voyage a suivi le protocole et présenté des tests Covid négatifs à l’entrée, comme l’exigent les autorités égyptiennes.

«À mon retour en Grande-Bretagne, j’aurais dû suivre les conseils du gouvernement et m’isoler pendant la période requise. Comme vous le savez, je n’ai pas suivi les conseils du gouvernement et je me suis excusé plus tôt cette semaine. Je m’excuse à nouveau, sans réserve.







(Image: Rita Ora / Instagram)



Elle a ajouté: « Bien que je réalise que les paroles d’excuse d’une pop star pourraient ne pas avoir beaucoup de poids, en particulier celle qui a enfreint les règles comme moi, je me rends compte que certains pourraient chercher à suivre mon exemple. Mon message leur est simple: Veuillez ne pas le faire.

« La culpabilité et la honte que j’ai portées cette semaine pour mon erreur n’en valent pas la peine. Au lieu de cela, continuez à écouter les conseils du gouvernement et les voix des héros du NHS et prenez les précautions nécessaires. Je prendrai les critiques à venir. mon chemin parce que je les mérite. «

Le chanteur masqué revient le lendemain de Noël à 19 heures sur ITV.

Selon vous, qui apparaîtra dans la nouvelle série de The Masked Singer? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.