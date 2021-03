Rita Ora fait face à de nouvelles réactions négatives sur son dernier clip vidéo.

À la suite de sa fête d’anniversaire controversée pour briser le verrouillage, la jeune femme de 30 ans est maintenant critiquée pour l’utilisation d’un chien aux oreilles coupées dans sa vidéo pour Big, une piste mettant en vedette David Guetta, Imanbek et Gunna.

La vidéo montre Rita marchant dans une rue de Bulgarie et passant devant un homme masqué tenant un pit-bull en laisse.

Le chien a les oreilles coupées, une pratique jugée douloureuse et inutile.

Connue sous le nom d’amarrage, la procédure est contraire à la loi britannique en vertu de la loi sur le bien-être des animaux, sauf si elle est effectuée pour des raisons médicales.







Cependant, il n’est actuellement pas illégal d’importer des animaux aux oreilles coupées d’autres pays.

La pratique controversée remonte à des milliers d’années et était à l’origine pratiquée sur des chiens de travail pour prévenir le risque d’infection de l’oreille et d’autres risques potentiels pour la santé.

Le clip a été critiqué par l’association de protection des animaux PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

La réalisatrice Elisa Allen a déclaré dans une déclaration à MailOnline: « Les oreilles des chiens sont là pour un but, et ils doivent les utiliser comme des antennes directionnelles.







«Le recadrage des oreilles est une mutilation douloureuse qui est le plus souvent utilisée par les chasseurs de chiens pour empêcher un adversaire de saisir les oreilles – elle n’a pas sa place dans une société civilisée et humaine.

«Il s’agit de couper la majorité de l’oreille énervée et extrêmement sensible du chien et de coller les restes dans une forme non naturelle et« diabolique »pour des raisons esthétiques.

«Les chiens« parlent »à leurs compagnons humains et à d’autres chiens en utilisant leurs oreilles, donc les pirater est non seulement traumatisant, mais les prive également de formes vitales d’expression, de communication et d’équilibre.







La RSPCA a également critiqué la pratique du recadrage des oreilles, affirmant que les propriétaires d’animaux de compagnie ont été encouragés à le faire après avoir vu des célébrités qui ont des chiens aux oreilles coupées.

Un certain nombre de stars, dont Leigh-Anne Pinnock de Little Mix, Billi Mucklow de TOWIE et le footballeur Andy Carroll ont été critiquées à propos de leurs animaux de compagnie.

On dit que le gouvernement envisage maintenant d’interdire l’importation de chiens aux oreilles coupées.

The Mirror a contacté les représentants des artistes pour commentaires.