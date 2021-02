Rita Ora est à nouveau critiquée après avoir voyagé en Australie pour son rôle d’entraîneur dans The Voice.

La pop star britannique est arrivée lundi pour entamer une période de quarantaine de deux semaines en Sydney avant de tourner pour le talent show.

Sous courant COVID-19 restrictions au Royaume-Uni, les voyages à l’étranger sont interdits sans raison légale. Il n’est pas clair si Ora avait demandé l’autorisation avant de prendre l’avion, bien que son voyage soit pour le travail et non pour les loisirs, ce qui est interdit.

Ora est également juge sur The Masked Singer au Royaume-Uni. Pic: ITV



Le voyage a été critiqué par AustralieLa porte-parole de l’opposition aux affaires intérieures, qui a déclaré que le chanteur et la star de la télévision avaient eu la priorité sur des dizaines de milliers de citoyens du pays actuellement bloqués à l’étranger en raison d’un plafond hebdomadaire d’arrivées.

Ora, qui peut actuellement être vu sur les écrans au Royaume-Uni dans le nouveau film Twist et en tant que juge sur The Masked Singer, a déjà été critiqué pour les restrictions de coronavirus après organiser une 30e fête d’anniversaire qui a enfreint les règles de verrouillage à Londres en novembre.

Quelques jours plus tard, il est apparu qu’elle avait enfreint un autre ensemble de règles, car elle s’était envolée d’Egypte au Royaume-Uni une semaine avant la fête et aurait dû s’isoler selon les restrictions de voyage à l’époque.

La star s’était précédemment excusée pour la décision « impulsive » d’organiser la célébration – mais lors d’une audience du sous-comité des licences du Conseil de Kensington et Chelsea en janvier, la police l’a décrite comme une violation « flagrante et notoire » des règles de verrouillage des coronavirus. .

Les caméras de vidéosurveillance du restaurant de Notting Hill ont été éteintes pour éviter de filmer des invités célèbres et le travailleur qui a ouvert la salle s’est vu offrir 5000 £ pour le faire, a-t-on dit à l’audience.

Ancien juge de The Voice UK, Ora a été confirmé comme entraîneur de The Voice Australia en décembre. Elle fera partie du panel avec l’auteur-compositeur-interprète Keith Urban, mari de Nicole Kidmanet les stars de la musique australienne Jessica Mauboy et Guy Sebastian.

La porte-parole des Affaires intérieures de l’ombre, Kristina Keneally, a déclaré au Guardian que la place de l’hôtel en quarantaine d’Ora se faisait aux dépens des Australiens qui tentaient de rentrer chez eux.

« C’est un autre exemple de [Prime Minister] Scott Morrison laissant les Australiens derrière », a-t-elle déclaré.« Il y a encore 40 000 Australiens bloqués à l’étranger. Toute célébrité qui prend une place en quarantaine est une place refusée à un Australien en détresse. «

La star fait également face à un retour de bâton sur les réseaux sociaux.

Le journaliste du Sydney Morning Herald, Bevan Shields, a tweeté: «La chanteuse pop Rita Ora a donc obtenu une exemption de la fermeture de la frontière australienne et occupe maintenant de rares espaces de quarantaine dans les hôtels de Sydney.

« Ce serait la même Rita Ora qui a organisé une fête d’anniversaire illégale dans un restaurant londonien fin novembre … »

Et un autre utilisateur de Twitter a déclaré: « Chère Australie, si vous voulez autant @RitaOra, vous pouvez l’avoir. Considérez cela comme un cadeau. Aimez, le Royaume-Uni. »

Un porte-parole du Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement ne ferait aucun commentaire sur le voyage d’Ora en particulier.

Cependant, dans une déclaration à Sky News, ils ont déclaré: « En vertu des restrictions britanniques actuelles du COVID-19, vous devez rester chez vous. Vous ne devez pas voyager, y compris à l’étranger, sauf si vous avez une raison légalement autorisée de le faire. Il est illégal de voyager à l’étranger pour des vacances et d’autres loisirs. «

Sky News a contacté Channel 7, le réseau qui diffuse The Voice, pour commenter.