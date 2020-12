La semaine de Rita Ora est allée de mal en pis car il a révélé qu’elle avait bafoué les règles strictes des coronavirus pour la deuxième fois.

La star a eu le visage rouge lorsqu’elle a été forcée de payer une amende de 10 000 £ lors de l’événement « inexcusable » après avoir invité des hordes de ses copains du showbiz à sa 30e fête le mois dernier.

Après avoir soulevé les sourcils de nombreux fans en colère, Rita a été forcée de présenter des excuses publiques pour son «impulsion du moment».

Mais il semble que la fête n’était pas la seule règle que la pop star était prête à enfreindre, car il a maintenant été révélé qu’elle avait volé en jet privé au Caire, en Égypte, le 21 novembre pour se produire à l’hôtel cinq étoiles W, et n’a pas réussi s’isoler à son retour au Royaume-Uni un jour plus tard.

Selon les règles gouvernementales actuelles, elle aurait dû se mettre en quarantaine pendant 14 jours à son retour à la maison.







Mais au lieu de cela, Rita a été vue en train d’arriver au restaurant Casa Cruz à Notting Hill à Londres le 28 novembre, où elle a célébré sa grande fête d’anniversaire lors du deuxième verrouillage national en Angleterre.

Après que les images aient émergé de sa fête, des fans furieux ont frappé les médias sociaux, ce qui a incité Rita à présenter des excuses.

Rita a ensuite pris son histoire Instagram en écrivant: «Bonjour à tous, j’ai assisté à une petite réunion avec des amis pour fêter mes 30 ans.

« C’était une décision impulsive du moment prise avec la vision erronée que nous sortions du verrouillage et que ce serait OK … Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends à mon tour que cela met les gens en danger. »







« C’était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j’en assume l’entière responsabilité. »

Elle a ajouté: «Je me sens particulièrement embarrassée de savoir de première main à quel point les gens ont travaillé dur pour combattre cette terrible maladie et d’être pleinement consciente des sacrifices que les gens et les entreprises ont consentis pour nous aider à assurer notre sécurité.

«Même si cela ne résoudra pas le problème, je tiens à m’excuser sincèrement.







La chanteuse a proposé de payer une amende de 10000 £ pour avoir organisé la fête, mais n’a pas mentionné son voyage en Égypte ou enfreint un deuxième ensemble de règles strictes.

Après la dernière révélation par le Mail dimanche de son deuxième lot d’infractions aux règles de verrouillage, Rita a été contrainte de présenter de nouvelles excuses rampantes.

Dans un communiqué, elle a déclaré à la publication: «J’ai récemment pris l’avion pour l’Égypte pour me produire lors d’un événement corporatif pour une entreprise privée, où mon groupe de voyage a suivi le protocole et présenté des tests Covid négatifs à l’entrée, comme l’exigent les autorités égyptiennes.







«À mon retour en Grande-Bretagne, j’aurais dû suivre les conseils du gouvernement et m’isoler pendant la période requise. Comme vous le savez, je n’ai pas suivi les conseils du gouvernement et… Je m’excuse encore, sans réserve.

«Bien que je réalise que les paroles d’excuse d’une pop star pourraient ne pas avoir beaucoup de poids, en particulier celle qui a enfreint les règles comme moi, je réalise que certains pourraient chercher à suivre mon exemple.

«Mon message à eux est simple: ne le faites pas. La culpabilité et la honte que j’ai portées cette semaine pour mon erreur n’en valent pas la peine. Au lieu de cela, continuez à écouter les conseils du gouvernement et les voix des héros du NHS et prenez les précautions nécessaires.







«J’espère un jour rattraper le public qui m’a apporté tant de soutien au fil des ans et, en particulier, me rattraper pour les héros du NHS… En attendant, je vais faire don de mes honoraires d’Égypte à charité.

«Soyez meilleur que moi et apprenez de mes erreurs afin que vous n’ayez pas à apprendre à vos dépens.

«Amour, Rita.»







Ses dernières excuses rampantes surviennent après que le lieu qui a organisé sa fête d’anniversaire pour briser le verrouillage a été bombardé de critiques d’une étoile après sa fête.

Il est rapporté que tant de critiques négatives ont été publiées par des personnes en colère contre ce qu’elle a fait que TripAdvisor a dû arrêter toute nouvelle critique.

Pendant ce temps, Rita aurait lancé sa propre enquête pour trouver qui avait révélé les détails de ses célébrations de 30 ans.







Une source a déclaré au Sun que Rita cherchait à suivre les traces de Coleen Rooney, qui est dans une bataille juridique avec Rebekah Vardy, dans ce qui a été surnommé le procès Wagatha Christie.

On dit que Rita a un « plan de match » en vue d’exposer la personne qui avait exposé sa fête.

La source a déclaré que Rita se sent « humiliée » au sujet de sa « transgression révélée » et a « accepté de payer une amende de 10 000 £ » si elle est émise.

La source a suggéré que « ses plus proches confidentes se sont mis à son oreille » avec des suggestions selon lesquelles c’était quelqu’un à son rassemblement qui était responsable de la fuite.







Ils ont continué à dire qu’une « conscience coupable » ou quelqu’un qui « n’a pas fait la coupe » pour la liste finale des invités, peut avoir été celui qui l’a trahie.

Des photos sont apparues montrant des policiers essayant d’entrer dans le restaurant Casa Cruz à Notting Hill, dans l’ouest de Londres, alors que la fête se poursuivait à l’intérieur samedi soir.

Le mannequin Cara Delevingne faisait partie des invités qui arrivaient à la porte arrière de la salle.

La source a ajouté que Rita se sentait « paranoïaque » car la fête était « censée être secrète ».







Elle est contrariée que quelqu’un se soit assuré que «la police et les photographes savaient que cela se passait».

Rita serait en train de « concevoir un plan de match et de poser des pièges » dans l’espoir de trouver le dénonciateur, tout comme « Coleen l’a fait dans le drame de Wagatha Christie ».

Humiliée, Rita s’est retirée d’une apparition au Jonathan Ross Show d’ITV, diffusé ce week-end, et la police aurait pris du matériel de vidéosurveillance dans le restaurant alors qu’elle enquêtait sur la violation présumée du verrouillage.