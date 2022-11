Rita Ora et Oti Mabuse de Strictly ont l’air de faire la fête alors qu’ils quittent l’événement d’Halloween de Jonathan Ross

RITA Ora et Oti Mabuse de Strictly ont l’air de faire la fête en quittant l’événement d’Halloween de Jonathan Ross hier soir.

Lundi soir, la star de la télévision, 61 ans, a organisé sa fête annuelle d’Halloween – qui a été annulée au cours des deux dernières années en raison de la pandémie de coronavirus.

Getty Images – Getty

Rita Ora et Oti Mabuse ont tous fait la fête en quittant la fête d’Halloween de Jonathan Ross[/caption]

MAGICMOMENTSUK

Oti était tout sourire alors qu’elle quittait la fête habillée en diable[/caption]

Getty

Jonathan (au milieu) organise l’événement chaque année[/caption]

Une foule de stars de la liste A ont été invitées à la fête, dont la chanteuse Rita, 31 ans, et la star de Strictly Oti, 32 ans.

Rita a laissé peu de place à l’imagination déguisée en Lisle Von Rhuman d’Isabella Rossellini dans le film de 1992 La mort devient elle.

La star avait vraiment l’air de passer un bon moment alors qu’elle quittait l’événement étoilé et sautait dans un taxi.

Rita a séduit dans un haut court orné de bijoux et l’a assorti à une jupe à fleurs rouge.

En savoir plus sur Jonathan Ross EFFRAYANT ET FOU Jonathan Ross organise une fête d’Halloween légendaire – pouvez-vous repérer qui est là ? MIEL NU Honey Ross va seins nus sur la plage et dit qu’elle est «trop grosse» pour Love Island

Elle a complété le look avec une perruque bob noire et une lèvre rouge.

Pendant ce temps, Oti, qui avait l’air d’être prête à se coucher pour une longue nuit à montrer ses mouvements de danse, a décidé de se déguiser en diable.

Elle a porté une robe longue moulante avec une ceinture noire qui mettait en valeur sa petite taille.

La danseuse a opté pour un rouge à lèvres noir, un maquillage effrayant pour les yeux et une peinture corporelle rouge.





Plusieurs autres célébrités étaient présentes.

Ashley James de Made In Chelsea, la comédienne Katherine Ryan, Spice Girl Mel C, l’homme drôle Alan Carr, la chanteuse Paloma Faith et le magicien de la télévision Dynamo ont également montré leurs visages.

L’année dernière, Jonathan a pris la décision d’annuler ses célébrations annuelles après que sa fille Betty a reçu un diagnostic de trouble chronique caractérisé par des douleurs musculaires chroniques.

Le favori de la télé a confirmé sur Good Morning Britain : « Un de nos enfants ne va pas bien… c’est la fibromyalgie qui est assez débilitante.

“Elle est de retour à la maison avec nous et nous nous occupons d’elle.”

Il s’est également inquiété de la propagation du virus.

Jonathan a ajouté : « J’avais le sentiment que ce n’était pas encore fini et il semble que les chiffres remontent à nouveau.

“Nous avons toujours quelques centaines de personnes à la fête et comme vous le savez, environ la moitié d’entre elles viennent du show business.

“Donc, s’il y avait une évasion, cela anéantirait la moitié des émissions à la télévision, donc nous ne voulons pas cela, nous ne voudrions pas être un événement de super diffusion.

«Elle est à l’étage dans la chambre et j’ai pensé: ‘Je ne peux pas en toute conscience organiser une grande fête amusante et bruyante en bas et un de mes enfants est enfermé dans une pièce à l’étage. Ce serait comme quelque chose d’un roman d’horreur.

“Alors vraiment, juste par bonne conscience, nous n’allons pas le faire, mais j’espère que nous serons de retour l’année prochaine.”

Getty

Alan Carr, Paloma Faith et David Ames à l’événement étoilé[/caption]

Getty

Mel C était également présent[/caption]

Getty

Ashley James a montré sa bosse grandissante à la fête[/caption]

Getty

Oti avait l’air incroyable habillé en diable pour la fête[/caption]