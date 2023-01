Rita Ora de Masked Singer montre ses abdominaux toniques et ses seins latéraux dans un haut à peine là

La juge de THE Masked Singer, Rita Ora, a fait monter la pression en montrant sa silhouette incroyable dans un haut à peine là.

Le hitmaker, 32 ans, avait l’air sensationnel alors qu’elle montrait ses abdominaux et un soupçon de seins latéraux dans un dos-nu gonflé.

Instagram

Rita a flashé un sideboob et son ventre tonique dans les clichés[/caption] Instagram

Son dos était nu pour montrer sa vaste collection d’encre[/caption] Instagram

Rita a taquiné la date de sortie de son prochain morceau[/caption]

Le vêtement éclatant de chair montrait également tout son dos et ses côtés, y compris sa gamme d’encre corporelle.

Le haut de Rita portait un imprimé exotique, qu’elle a associé à un pantalon assorti et accessoirisé avec de gros bracelets.

Elle portait ses cheveux dans ses boucles naturelles, tombant sur ses épaules

Elle a légendé la série de clichés: «Vous. Seul. L’amour. Me », qui est le nom de son prochain single.

Ce sera la piste principale de son troisième album, qui n’a pas encore de titre.

Le crooner Let Me Love You taquine la date de sortie du morceau, disant seulement à son armée de fans qu’il tombera à un moment donné en janvier.

En attendant, elle a gardé ses followers heureux avec des clichés grésillants pendant la froide saison hivernale.

Ses dernières photos ont vu ses fidèles se précipiter dans la section des commentaires pour la féliciter.

“Tu es incroyable”, a dit l’un d’eux, a ajouté un emoji de feu.

“Perfection” résumé une seconde.

Et un troisième a ajouté: “corps et beauté impressionnants ”

Cela vient après que Rita ait séduit les téléspectateurs de The Masked Singer hier soir dans une robe décolletée.

Elle portait une robe saisissante qui comportait un buste et des bretelles de couleur nude avant de passer à un tissu scintillant métallique.

Le vêtement s’accrochait aux courbes de Rita et elle a associé son look à des boucles d’oreilles étoiles et à ses cheveux blonds coiffés en vagues de plage autour de ses épaules.

Instagram

La star accessoirisée avec de gros bracelets[/caption] TVI

Rita Ora a stupéfié les téléspectateurs de The Masked Singer avec sa tenue samedi[/caption]