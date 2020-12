Rita Ora a été confirmée en tant qu’entraîneur sur The Voice Australia après avoir enfreint les règles de verrouillage des coronavirus.

Le chanteur Anywhere, 30 ans, rejoindra les anciens gagnants de l’Australian Idol Jessica Mauboy et Guy Sebastian ainsi que le chanteur country Keith Urban sur le panneau.

Guy est le seul entraîneur de retour alors que les autres remplacent Boy George, Delta Goodrem et Kelly Rowland.

Le rôle de Rita a été confirmé par le réseau Channel7 de l’émission.

Elle a également déclaré au Sun: «J’adore The Voice et j’adore absolument l’Australie, donc c’est un match fait au paradis.

«Ayant été entraîneur dans la série britannique, je sais à quel point cela peut être puissant pour réaliser des rêves.

« J’ai hâte de trouver la prochaine superstar australienne. »







La nouvelle intervient après qu’il ait été précédemment rapporté que Rita resterait à l’étranger en dehors du Royaume-Uni pour le reste de l’année, étant partie tourner un clip vidéo en Bulgarie.

« Elle ne veut pas être à Londres pour le moment et a donc réservé des vacances reposantes à Noël et au Nouvel An dans l’espoir de pouvoir recommencer en janvier », a déclaré une source au Sun.

On s’attend maintenant à ce que Rita se rende en Australie au cours de la nouvelle année pour son nouveau rôle dans The Voice.

La nouvelle survient après que Rita s’est excusée d’avoir enfreint les règles de verrouillage pour assister à une fête illégale du 30e anniversaire pendant le verrouillage national du coronavirus.

La chanteuse a fini par payer une amende de 10000 £ pour son comportement.







Elle a déclaré à l’époque dans un communiqué: «J’ai assisté à une petite réunion avec des amis pour fêter mon 30e anniversaire. C’était une décision impulsive prise avec l’idée erronée que nous sortions du verrouillage et ce serait OK. .. Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends à mon tour que cela met les gens en danger.

«C’était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j’en assume l’entière responsabilité.

«Je suis particulièrement gêné de savoir de première main à quel point les gens ont travaillé dur pour lutter contre cette terrible maladie et d’être pleinement conscient des sacrifices que les gens et les entreprises ont consentis pour nous aider à assurer notre sécurité. Même si cela ne résoudra pas les choses, je voulez vous excuser sincèrement. «







Rita a ensuite été obligée de s’excuser une deuxième fois lorsqu’elle n’a pas respecté les règles de quarantaine de Covid-19 à son retour d’un voyage en Égypte pour donner un concert privé.

Dans un communiqué, Rita a déclaré: «J’ai récemment pris l’avion pour l’Égypte pour me produire lors d’un événement d’entreprise pour une entreprise privée, où mon groupe de voyage a suivi le protocole et présenté des tests Covid négatifs à l’entrée, comme l’exigent les autorités égyptiennes.

«À mon retour en Grande-Bretagne, j’aurais dû suivre les conseils du gouvernement et m’isoler pendant la période requise. Comme vous le savez, je n’ai pas suivi les conseils du gouvernement et je me suis excusé plus tôt cette semaine. Je m’excuse à nouveau, sans réserve.







Elle a ajouté: « Bien que je réalise que les paroles d’excuse d’une pop star pourraient ne pas avoir beaucoup de poids, en particulier celle qui a enfreint les règles comme moi, je me rends compte que certains pourraient chercher à suivre mon exemple. Mon message leur est simple: Veuillez ne pas le faire.

« La culpabilité et la honte que j’ai portées cette semaine pour mon erreur n’en valent pas la peine. Au lieu de cela, continuez à écouter les conseils du gouvernement et les voix des héros du NHS et prenez les précautions nécessaires. Je prendrai les critiques à venir. mon chemin parce que je les mérite. «

