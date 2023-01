Rita Ora confirme enfin qu’elle est mariée à Taika Waititi

Après ce qui semble être des années de spéculations sur le statut relationnel de Rita Ora et Taika Waititi, la chanteuse a finalement confirmé qu’elle et le Thor : Amour et tonnerre le réalisateur s’est marié.

Lors de la promotion de son nouveau single “You Only Love Me”, Ora s’est arrêtée Petit Déjeuner Radio Coeur pour une interview, où elle a confirmé qu’elle et Taika Waititi étaient mariés.

“Oui. Nous y sommes », a déclaré la femme de 32 ans lorsqu’on lui a demandé si elle était mariée. « Ils disent que tout arrive pour une raison. Je suis officiellement hors marché, les gens !