RITA Ora a enfilé un soutien-gorge en crochet alors qu’elle épatait ses followers après l’annonce de son apparition choc à Love Island.

La chanteuse de 32 ans s’est envolée pour Majorque pour une apparition surprise dans l’émission alors qu’elle donnait une performance VIP aux acteurs de l’émission.

Instagram

Rita a flashé son underboob avant son passage à la villa[/caption] Instagram

Elle avait l’air incroyable dans la tenue[/caption]

Dans de nouvelles photos d’elle posant dans les coulisses avant d’entrer dans la villa, la chanteuse de You Only Love Me avait l’air incroyable alors qu’elle portait un soutien-gorge en crochet noir Miu Miu.

Rita a flashé son underboob dans la tenue alors qu’elle montrait son ventre tonique alors que sa silhouette enviable était pleinement exposée.

Elle a combiné le look avec une superbe jupe qui comportait une fermeture éclair au milieu permettant deux couleurs et motifs complètement séparés de chaque côté.

À sa droite, la jupe était orange vif avant de contraster avec un vert kaki et des détails beiges autour de la fermeture éclair.

Voulant clairement faire une déclaration de mode, elle a opté pour une paire de gros blancs bottes qui est venu juste en dessous de ses genoux.

Parlant de sa participation à la série télé-réalité emblématique d’ITV, Rita a déclaré: « Les gars, mon rêve est devenu réalité. Évidemment, j’adore regarder l’émission.

Plus tôt dans la journée, The Sun a donné un premier aperçu exclusif des bouffonneries de Rita dans la série alors qu’elle sautait dans la piscine après sa performance en medley.

En tête, Rita peut être vue sauter dans les airs alors qu’elle plongeait pour braver l’eau après sa vitrine torride.

Sammy Root peut être vu en train de la suivre avec impatience dans la piscine pendant que Scott van der Sluis enlevait sa chemise afin de participer à l’action.

Les insulaires étaient tous aux anges à l’arrivée surprise de Rita.

Elle est la deuxième superstar de la musique à entrer dans la villa de cette série après que le chanteur Ne-Yo se soit présenté avant d’emmener les filles à Casa Amor.

Le soleil a révélé en exclusivité que Rita entrerait dans la villa majorquine où elle se pavanait dans une tenue blanche découpée audacieuse associée à une élégante paire de bottes.

Une source a déclaré à propos de son apparition : « Rita était une interprète surprise pour les couples et ils l’ont complètement perdue.

« Elle a chanté un mélange de succès, dont son récent single Praising You et les patrons ont trouvé un tout nouvel endroit à Majorque pour qu’elle puisse se produire. »

Rita est arrivée après la sortie de son troisième album You & I, qui est sur le point d’aller au n ° 3 vendredi, derrière le nouveau record de J Hus et le top des charts de la semaine dernière de Taylor Swift.

TVI

Rita s’est jetée dans la piscine[/caption] TVI

Elle a offert aux insulaires un spectacle[/caption]