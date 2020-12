Rita Ora s’est excusée d’avoir enfreint un autre ensemble de règles sur les coronavirus après avoir révélé qu’elle aurait dû être en quarantaine de voyage lorsqu’elle a organisé une fête d’anniversaire en lock-out.

Le chanteur s’est envolé en jet privé pour l’Égypte le 21 novembre pour se produire dans un hôtel cinq étoiles et est retourné au Royaume-Uni le lendemain, rapporte le Mail dimanche.

Elle aurait dû s’isoler pendant 14 jours conformément aux règlements gouvernementaux sur les voyages, mais a plutôt jeté un 30e anniversaire à l’ouest Londres restaurant le 28 novembre.

Admettant une deuxième violation, elle a déclaré dans un communiqué: «J’ai récemment pris l’avion pour l’Égypte pour me produire lors d’un événement d’entreprise pour une entreprise privée, où mon groupe de voyage a suivi le protocole et présenté des tests COVID négatifs à l’entrée, comme l’exigent les autorités égyptiennes.

«À mon retour en Grande-Bretagne, j’aurais dû suivre les conseils du gouvernement et m’isoler pendant la période requise.

«Comme vous le savez, je n’ai pas suivi les conseils du gouvernement et… je m’excuse encore, sans réserve.

Elle a également affirmé qu’elle et tous les membres de sa bulle de soutien avaient depuis été testés négatifs pour coronavirus.

Avertissant les autres de ne pas suivre son exemple, elle a ajouté: « Bien que je réalise que les paroles d’excuse d’une pop star pourraient ne pas avoir beaucoup de poids, en particulier celle qui a enfreint les règles comme moi, je me rends compte que certains pourraient chercher à suivre mon exemple .

« Mon message pour eux est simple: ne le faites pas. »

Elle a dit que « la culpabilité et la honte que j’ai portées cette semaine pour mon erreur n’en valent pas la peine » et a exhorté les gens à suivre les conseils du gouvernement et « les voix des héros du NHS ».

La star a promis de reverser les frais de son concert en Egypte à une association caritative et a déclaré qu’elle « accepterait les critiques à venir parce que je les mérite ».

Ora a également publié des excuses sur son Instagram après que la nouvelle de sa fête ait été révélée.

Elle a dit qu’elle était « profondément désolée » et « embarrassée », ajoutant: « C’était une décision impulsive du moment prise avec la vision erronée que nous sortions du verrouillage et que ce serait OK. »

Mais malgré la confirmation de la police métropolitaine, ils se sont rendus au restaurant après des rapports d’un COVID-19[feminine violation, elle n’a pas mentionné qu’elle avait également enfreint les règles de quarantaine de voyage.

Ora a reçu de nombreuses critiques pour avoir accueilli plus de 30 amis, dont les mannequins Cara et Poppy Delevingne, alors que l’Angleterre était en lock-out.

Sa mère Vera Sahatciu est psychiatre et a choisi de retourner travailler pour le NHS pendant la pandémie.

Elle vit seule, a donc droit à une bulle de soutien.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle trouvait le deuxième verrouillage de l’Angleterre, elle a déclaré au Sunday Times Style: « Je suis patiente, je la traverse comme tout le monde. »