Rita Ora a fait un acte de disparition de l’émission Jonathan Ross cette semaine.

La chanteuse devait faire une apparition dans l’émission de chat avant d’être prise dans une tempête de manchettes à l’occasion de son inexcusable 30e anniversaire.

La colère qui tourbillonnait sur les réseaux sociaux a suscité des excuses rampantes de la part du hitmaker de Hot Right Now alors qu’elle se disait « profondément désolée ».

On pense que Rita apparaîtra toujours dans le talk-show avant Noël, selon MailOnline.

Cela survient quelques heures seulement après que Piers Morgan ait été nommé star «égoïste» de Good Morning Britain mardi.

Dans une tirade furieuse, la star de l’émission a demandé ce que la mère de Rita, Vera, qui est une travailleuse de première ligne, aurait pensé du comportement de sa fille.

«Comment ça arrête la propagation, Rita? Qu’est-ce que ta mère en pense, après tout ce que tu as dit sur le NHS?

« Vous avez mis ces photos de vous-même, vous n’avez pas mis les photos de vos amis en laissant derrière vous. »

On dit que Rita a payé une amende volontaire de 10000 £ après avoir parlé à la police de la bash.

La police du MET a déclaré à Mirror Online: « La police a été appelée à 21 h 10 le samedi 28 novembre pour signaler une violation potentielle des réglementations Covid dans un local commercial de Clarendon Road, W11.

«Les agents se sont rendus sur les lieux et ont enquêté sur les lieux, mais n’ont trouvé aucune indication d’une infraction commise à l’époque.

« Les agents continuent d’évaluer les allégations et sont en liaison avec les autorités locales concernant une éventuelle violation de la réglementation dans les locaux.

Rita a invité 30 de ses plus proches amis et amis célèbres à assister au rassemblement au restaurant Casa Cruz à Notting Hill, dans l’ouest de Londres.

Le chanteur a rendu public

Elle a écrit: « Bonjour à tous, j’ai assisté à un petit rassemblement avec des amis pour fêter mes 30 ans.

« C’était une décision impulsive du moment prise avec la vision erronée que nous sortions du verrouillage et ce serait OK …

«Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends à mon tour que cela met les gens en danger.

«C’était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j’en assume l’entière responsabilité.

«Je suis particulièrement gêné de savoir de première main à quel point les gens ont travaillé dur pour lutter contre cette terrible maladie et d’être pleinement conscient des sacrifices que les gens et les entreprises ont consentis pour nous aider à assurer notre sécurité. Même si cela ne résoudra pas les choses, je voulez vous excuser sincèrement. «