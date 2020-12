Il fallait rappeler à Rita Ora qu’elle était une fois sortie avec la star de télé-réalité Rob Kardashian.

La pop star a affirmé qu’elle avait «oublié» tout sur la romance lorsqu’elle a été interrogée sur les liens avec Kim Kardashian et le frère de Kylie Jenner.

La chanteuse de Hot Right Now est sortie avec Rob, 33 ans, pendant seulement deux mois en 2012, mais a mis fin aux choses en raison de son «horaire de travail chargé» et de leurs modes de vie incompatibles.

Le joueur de 30 ans a déclaré au magazine Sunday Times Style que sa brève alliance n’était pas mémorable.

« Oh, j'ai oublié ça, » dit-elle. « C'était de très courte durée. J'étais si jeune. C'était amusant. C'était très, très amusant, je suppose. C'est tout ce dont je me souviens. »







Bien que la relation ne signifiait clairement pas grand-chose pour Rita, qui était également sortie avec DJ Calvin Harris, à l’époque, Rob était clairement mécontent de la fin.

Après la séparation des deux en décembre 2012, la star de L’incroyable famille Kardashian a publié une série de tweets l’accusant apparemment de tricherie.

Il a écrit: « Quand une femme vous trompe avec un homme, je peux vivre avec ça. Les gens font des erreurs, croyez-moi. J’ai pardonné de nombreuses fois …

« Mais quand une femme se manque de respect en jouant avec plus de 20 hommes tout en étant dans une relation avec un homme fidèle …

« juste ne comprends pas comment une femme peut faire ça à son corps. Et ta carrière n’a même pas encore démarré. Je ne supporte pas la négligence. LOYAUTÉ. »







Ailleurs dans son interview, Rita a dit qu’elle n’était pas sûre d’avoir jamais été amoureuse.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était son nouveau petit ami Romain Gavras, elle a répondu: « Je ne sais pas encore. Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas ce que ça fait. Comment est-ce que quelqu’un sait quelque chose?

« Non, laissez-moi corriger cela. Je ne veux pas que ce soit comme » Rita ne sait pas si elle a déjà été amoureuse. » J’ai eu des moments incroyables avec des gens extraordinaires. Mais dans tout ce que vous voulez juste être heureux. Je suppose que si l’amour est le bonheur, alors oui.

Rita également, elle prévoyait d’avoir un 30e anniversaire tranquille – donnant l’interview quelques semaines avant qu’elle ne soit surprise en train d’enfreindre les règles de verrouillage et a été forcée de s’excuser publiquement.