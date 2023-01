Rita Ora a l’air rouge chaud dans un soutien-gorge en dentelle et une jupe transparente alors qu’elle pose avec une sœur sosie dans des clichés glam

RITA Ora avait l’air tout simplement magnifique – et cela coule dans ses gènes avec un claquement de doigts grésillant aux côtés de sa sœur.

La chanteuse de How We Do a célébré le réveillon du Nouvel An avec son être cher et a enfilé un glam gothique avec un soutien-gorge en dentelle noire avec une jupe transparente assortie et des gants assortis.

Rita était magnifique aux côtés de sa magnifique sœur pour une soirée à NYE[/caption]

Elle a complété son look avec un grand collier croix, un gros bracelet et des bagues.

Pendant ce temps, sa sœur Elena contrastait magnifiquement avec ses cheveux noirs en boucles serrées et une robe blanche en soie.

Le couple s’est fait bronzer avec une escapade exotique à voir en 2023 de la meilleure façon possible, mais avoir un peu de R + R n’a rien fait pour atténuer le style familial sans faille.

Bien que leur emplacement puisse être un mystère, Rita publie toujours depuis la plage, montrant sa silhouette tueuse dans un bikini à motifs plus tôt dans la journée.

Il semble que chaque moment d’arrêt comptera avant la nouvelle année, Rita taquinant un nouvel album dans un message de remerciement aux fans avant d’entrer en 2023.

La chanteuse a déclaré qu’elle passait “au chapitre suivant” – en suggérant un troisième album studio.

Rita a sorti son premier album en 2021, nommé d’après elle-même, et son deuxième, intitulé Phoenix, en 2018.

Maintenant, Rita a taquiné la prochaine phase de sa carrière musicale dans un message écrit aux fans, qui disait: “Ce fut une année très spéciale pour moi avec des moments forts personnels et professionnels.”

“Au prochain chapitre … RO3”, a-t-elle ajouté à côté d’un emoji de verrouillage et d’œil, rendant ses fans fous.

On peut actuellement la voir sur notre écran dans le panel de The Masked Singer.

