Rita Ora a l’air plus mince que jamais alors qu’elle montre des abdos de planche à laver à Londres

RITA Ora grésille dans de nouvelles photos sur Instagram alors qu'elle révèle ses abdos de planche à laver.

La chanteuse de Hot Right Now pose dans une longue jupe en jean et un petit cardigan court à Londres.

Instagram

Rita Ora dévoile ses abdos ondulants en photos sur Instagram[/caption]

Instagram

Elle a flashé son ventre et est devenue sans soutien-gorge dans de nouveaux clichés[/caption]

Instagram

L’étoile a flashé son ventre[/caption]

APE

Rita. photographié l’année dernière, son petit ami secrètement marié Taika Waititi en août[/caption]

La star nouvellement mariée montre son estomac ondulant à la salle de gym en un autre clin d'œil tout en portant un haut à ventre nu alors qu'elle fait la moue devant la caméra.

Rita, 31 ans, a épousé en secret l'acteur et réalisateur hollywoodien Taika Waititi il ​​y a deux mois.

Ils ont dit que oui lors d'une cérémonie intime à Londres, et elle s'appellera désormais Mme Waititi-Ora.

Ils ont sauté une lune de miel et Rita est retournée au studio d'enregistrement pour travailler sur de la nouvelle musique.

Une source a déclaré: "Rita est déjà de retour en studio pour travailler sur son troisième album, sa dernière session étant avec l'écrivain Rollo d'Ava Max et Noah Cyrus.

« Bien qu'elle vive sous les projecteurs, Rita est déterminée à garder la relation aussi privée que possible et ne voulait pas faire une grande chanson et danser sur le mariage.

"Une grande fête de style showbiz est prévue pour célébrer, mais ne vous attendez pas à ce qu'elle soit fouettée au magazine le plus enchérissant."





La nouvelle de leur mariage s'est répandue lorsque la sœur de Rita a mis en ligne une photo montrant Taika portant une alliance en argent à la main gauche.

Rita et Taika se fréquentent depuis un an et demi après s'être rapprochées alors qu'elle était en Australie en tant que coach pour l'émission de chant télévisée The Voice.

Ils ont fait leurs débuts communs sur le tapis rouge lors de la première à Los Angeles de The Suicide Squad en août 2021.

Mais ils sont amis depuis plus longtemps.

Le jour de la Saint-Valentin cette année, Rita a mis en ligne une jolie photo d'elle et Taika a sous-titré : « Nous, il y a quatre ans. Jusqu'à maintenant. Merci d'être cool et de me divertir pour toujours.

Ils ont vécu à Sydney, LA et se sont récemment installés à Londres.

Instagram

La chanteuse de Hot Right Now pose dans une jupe en jean et un cardigan court[/caption]

Getty – Contributeur

Rita photographiée aux Brit Awards 2015[/caption]