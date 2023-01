Rita Ora a l’air incroyable alors qu’elle se déshabille en lingerie de mariée pure après avoir confirmé son mariage avec Taika Waititi

RITA ORA a été aperçue avec un look incroyable en lingerie de mariée transparente lors de la sortie de son nouveau single.

La chanteuse de Hot Right Now – qui a confirmé qu’elle avait épousé Taika Waititi aujourd’hui – s’est habillée dans la tenue impertinente pour le clip de son nouveau morceau, You Only Love Me.

Rita, 32 ans, a pu être vue en train de poser dans les coulisses de la vidéo, qui a frappé YouTube pour la première fois aujourd’hui.

La chanteuse a pris une série de poses dans la tenue entièrement blanche, qui consistait en un ensemble de lingerie corset blanc.

Rita a fait la moue vers la caméra en montrant le look en dentelle, qu’elle a associé à une culotte blanche.

Elle s’est recouverte d’une robe de chambre en dentelle transparente qui était coupée juste sous son derrière de pêche et comportait de délicats détails en dentelle florale bleue.

La sensation pop était magnifique alors qu’elle arborait une palette de maquillage glamour, y compris un rouge à lèvres rose.

Elle a complété son look en laissant ses longues mèches couler dans son dos et en optant pour des talons blancs imposants.

Pour vraiment faire battre le cœur de la vidéo sur le thème du mariage, Rita a également opté pour une jarretière blanche autour de sa jambe gauche.

Cela vient alors que sa nouvelle chanson, You Only Love Me, est sortie aujourd’hui.

La chanson célèbre son amour pour son mari, le réalisateur kiwi Taika Waititi, qu’elle a épousé en août de l’année dernière, et comporte une note vocale de sa part.

Elle a déclaré au Sun : « Je voulais intégrer cette expérience vécue dans ma musique et donner aux fans une fenêtre sur mon monde.

“Dans You Only Love Me, je voulais capturer la vulnérabilité que j’ai vécue en m’ouvrant à l’amour et en entrant dans une nouvelle phase de la vie.

“Et oui, j’ai l’impression d’avoir trouvé ma fin heureuse. Je suis tellement reconnaissant d’avoir rencontré Taika, c’est une personne qui me soutient vraiment.

Cela vient après que Rita a confirmé qu’elle avait secrètement noué le nœud avec le réalisateur hollywoodien Taika – qualifiant la journée de “parfaite”.

«Je suis officiellement hors du marché. J’ai choisi de le garder plus privé et de le garder davantage pour moi, mais avec ma nouvelle vidéo, je joue sur ce qui aurait pu être », a-t-elle déclaré au Sun.

“Quand les rumeurs sont sorties, ‘Est-ce qu’elle est, n’est-ce pas?’ Je voulais jouer dessus. Je voulais faire un mariage qui ne s’est pas déroulé comme prévu… cela ne veut pas dire que c’est réellement ce qui s’est passé.

Jaillissant sur sa journée spéciale, Rita a déclaré: «C’était parfait. C’était exactement, exactement ce que je voulais.

« C’était agréable et parfait. C’est agréable de garder certaines choses juste pour moi, parfois c’était agréable et doux. Un jour, j’organiserai une grande fête.

Bien qu’elle ait trouvé sa fin heureuse, Rita admet qu’elle hésite toujours à prendre ou non le nom de famille de son homme.

Elle a ajouté à Heart Radio Breakfast: “J’ai certainement pensé à prendre son nom de famille mais j’ai travaillé très dur pour ce nom Ora. Je ne sais pas… Je n’ai pas encore vraiment décidé.

Rita a poursuivi: «Je savais que sortir de la musique était inspirée de là où je me trouvais [in my life] – Je savais que les questions allaient venir.

“Je pensais juste que je pouvais aussi bien le mettre dans ma musique, donc c’est la première fois que la musique parle tout. Cela explique mon histoire d’amour qui est sur l’album.

Instagram

Le nouveau single de Rita sort aujourd’hui[/caption]