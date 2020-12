Rita Ora a déclaré qu’elle prévoyait d’avoir un 30e anniversaire tranquille avant d’être surprise à enfreindre les règles de verrouillage.

La chanteuse a été obligée de présenter des excuses publiques et de payer une amende de 10000 £ après avoir invité ses amis du showbiz à une fête d’anniversaire dans un restaurant chic de Londres, malgré les règles de verrouillage fermant les lieux d’hospitalité le mois dernier.

Mais elle a accordé une interview au Sunday Times Magazine juste deux semaines avant la fête en disant qu’elle n’allait pas célébrer et passerait plutôt du temps avec ses parents.

Elle a déclaré dans l’interview, qui a été publiée dimanche, qu’elle «faisait preuve de patience» et retardait les festivités de son anniversaire.

Rita a déclaré: « Ce sera littéralement juste mes parents et moi.

«J'ai vraiment hâte d'y être. De passer du temps avec mes parents. C'est bizarre?







Elle a ajouté: « Ma réputation va s'effondrer mais [my parents are] mes personnes préférées avec qui sortir. «

Ses commentaires viennent après qu’elle a été surprise à enfreindre les règles de verrouillage à deux reprises.

Le 21 novembre, elle s’est envolée pour l’Égypte en jet privé pour effectuer un concert à l’hôtel cinq étoiles W.

Elle est retournée au Royaume-Uni le lendemain et était censée s’auto-isoler en vertu des règles de verrouillage.

Mais à la place, elle a organisé sa 30e fête d'anniversaire le 28 novembre au restaurant exclusif Casa Cruz à Notting Hill, dans l'ouest de Londres.







Rita, dont la mère Vera est médecin du NHS, s’est excusée pour son parti dans un communiqué et a déclaré qu’elle paierait l’amende de 10000 £.

Elle a dit: «Bonjour à tous, j’ai assisté à une petite réunion avec des amis pour fêter mes 30 ans.

«C’était une décision impulsive du moment prise avec l’idée erronée que nous sortions du lock-out et que ce serait OK… Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends à mon tour que cela met les gens en danger.

«C'était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j'en assume l'entière responsabilité.







«Je suis particulièrement embarrassé de savoir de première main à quel point les gens ont travaillé dur pour combattre cette terrible maladie et d’être pleinement conscient des sacrifices que les gens et les entreprises ont consentis pour nous aider à assurer notre sécurité. Même si cela ne résoudra pas les choses, je voulez vous excuser sincèrement. «

Puis elle a présenté une autre excuse pour ne pas s’être auto-isolée à son retour d’Egypte.

Elle a déclaré: «J’ai récemment pris l’avion pour l’Égypte pour me produire lors d’un événement corporatif pour une entreprise privée, où mon groupe de voyage a suivi le protocole et présenté des tests Covid négatifs à l’entrée, comme l’exigent les autorités égyptiennes.

«À mon retour en Grande-Bretagne, j'aurais dû suivre les conseils du gouvernement et m'isoler pendant la période requise.







« Comme vous le savez, je n’ai pas suivi les conseils du gouvernement et je m’en suis excusé plus tôt cette semaine. Je m’excuse encore, sans réserve.

«Je voudrais ajouter que j’ai été testé par la suite, y compris aujourd’hui, et que je reste négatif pour Covid-19 et qu’il en va de même pour tous les membres de ma famille immédiate qui forment ma bulle de soutien.

«Bien que je réalise que les paroles d’excuse d’une pop star pourraient ne pas avoir beaucoup de poids, en particulier celle qui a enfreint les règles comme moi, je me rends compte que certains pourraient chercher à suivre mon exemple.

«Mon message pour eux est simple: ne le faites pas. La culpabilité et la honte que j'ai portées cette semaine pour mon erreur n'en valent pas la peine.







«Au lieu de cela, continuez à écouter les conseils du gouvernement et les voix des héros du NHS et prenez les précautions nécessaires.

« Je prendrai les critiques à ma rencontre parce que je les mérite. Pour ma part, j’espère un jour me rattraper auprès du public qui m’a apporté autant de soutien au fil des ans et, en particulier, rattraper les héros. du NHS.

«C’est ma promesse à tous ceux qui sont déçus par mon comportement.

«En attendant, je donnerai mes honoraires de l’Égypte à des œuvres caritatives. Soyez meilleur que je ne l’ai été et apprenez de mes erreurs pour que vous n’ayez pas à apprendre à vos dépens. Aime, Rita»