Rita Ora, 30 ans, a fait congeler ses œufs pour se donner plus de temps pour fonder une famille.

La chanteuse, qui a commencé une nouvelle relation peu de temps avant le verrouillage avec le réalisateur vidéo Romain Gavras, 39 ans, a subi la procédure à deux reprises – une fois alors qu’elle n’avait que 24 ans.

Elle a dit: « J’ai fait mon premier quand j’avais 24 ans. Je ne veux pas ressentir la pression de » Oh mon Dieu, nous manquons de temps. «

« Ce n’est pas juste que nous devions ressentir ça, vous savez? Et les hommes font le tour de la ville, genre, sans y penser. »







Lorsqu’on lui a demandé si la procédure faisait mal, Rita a déclaré au magazine Sunday Times Style: « C’est vrai. Et je ne suis pas la meilleure avec les hormones. »

Rita a eu un certain nombre de relations de haut niveau, notamment avec la star de télé-réalité Rob Kardashian et DJ Calvin Harris.

Mais la chanteuse de Hot Right Now a déclaré qu’elle n’était pas sûre d’avoir jamais été amoureuse.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était Romain, elle a répondu: « Je ne sais pas encore. Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas ce que ça fait. Comment quelqu’un sait-il quelque chose?

« Non, laisse-moi corriger ça. Je ne veux pas que ce soit comme » Rita ne sait pas si elle a déjà été amoureuse. » J’ai eu des moments incroyables avec des gens extraordinaires. Mais dans tout ce que vous voulez juste être heureux. Je suppose que si l’amour est le bonheur, alors oui.







Rita a également admis qu’elle avait « oublié » d’être liée à la star de L’incroyable famille Kardashian, Rob, 33 ans, ajoutant que leur relation était « de très courte durée ».

Ailleurs dans l’interview, Rita a parlé de la fuite du Kosovo alors qu’elle était enfant avec sa famille pendant la guerre de 1990.

Et elle a également déclaré qu’elle prévoyait de fêter tranquillement son 30e anniversaire – en donnant l’interview quelques semaines avant d’être surprise en train de violer les règles de verrouillage.







La chanteuse a été forcée de présenter des excuses publiques et s’est portée volontaire pour payer une amende de 10000 £ après avoir invité ses copains du showbiz à une fête d’anniversaire dans un restaurant chic de Londres, malgré les règles de verrouillage fermant les lieux d’accueil le mois dernier.

Elle a dit dans l’interview qu’elle « faisait preuve de patience » et retardait ses festivités d’anniversaire.

Rita a déclaré: « Ce sera littéralement juste mes parents et moi.

«J’ai vraiment hâte d’y être. De passer du temps avec mes parents. C’est bizarre?







Elle a ajouté: « Ma réputation va s’effondrer mais [my parents are] mes personnes préférées avec qui sortir. «

Ses commentaires ont été publiés après avoir été surprise à enfreindre les règles de verrouillage à deux reprises.

Le 21 novembre, elle s’est envolée pour l’Égypte en jet privé pour effectuer un concert à l’hôtel cinq étoiles W.

Elle est retournée au Royaume-Uni le lendemain et était censée s’auto-isoler en vertu des règles de verrouillage.

Mais à la place, elle a organisé sa 30e fête d’anniversaire le 28 novembre au restaurant exclusif Casa Cruz à Notting Hill, dans l’ouest de Londres.







Rita, dont la mère Vera est psychiatre du NHS, s’est excusée pour son parti dans un communiqué et a déclaré qu’elle paierait l’amende de 10000 £.

Elle a dit: «Bonjour à tous, j’ai assisté à une petite réunion avec des amis pour fêter mes 30 ans.

«C’était une décision impulsive du moment prise avec l’idée erronée que nous sortions du lock-out et que ce serait OK… Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends à mon tour que cela met les gens en danger.

« C’était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j’en assume l’entière responsabilité. »

Puis elle a présenté une autre excuse pour ne pas s’être auto-isolée à son retour d’Egypte.

Elle a déclaré: «J’ai récemment pris l’avion pour l’Égypte pour me produire lors d’un événement corporatif pour une entreprise privée, où mon groupe de voyage a suivi le protocole et présenté des tests Covid négatifs à l’entrée, comme l’exigent les autorités égyptiennes.

«À mon retour en Grande-Bretagne, j’aurais dû suivre les conseils du gouvernement et m’isoler pendant la période requise.