Rita Moreno : Pathbreaker, activiste et « Un coup de pied dans le pantalon »

Rita Moreno avait 6 ans lorsqu’elle a fait ses débuts professionnels, en duo avec son professeur de danse espagnole sur une scène de Greenwich Village. « Je me souviens de chaque détail », a-t-elle déclaré. Elle portait une robe traditionnelle à volants resplendissants. « Nous avons dansé une jota – c’était une danse country. Et nous avons joué des castagnettes. Ma mère m’a laissé mettre du rouge à lèvres – j’étais tellement ravie. C’était en 1937.

Au cours des huit prochaines décennies et plus, Moreno, qui aura 90 ans en décembre, a trouvé son chemin vers les projecteurs. Et elle danse toujours, comme on le voit dans les premiers instants d’un nouveau documentaire, « Rita Moreno : Juste une fille qui a décidé d’y aller, » qui la montre en train de soulever ses talons à lanières lors de sa propre fête d’anniversaire sur le thème de Cuba. Elle a également organisé la fête. « Garçon, je déteste faire ça », dit-elle dans le film, déballant l’argenterie près des réchauds. « Vous pouvez dire que je ne suis pas une vraie star, parce que quelqu’un d’autre ferait ça. » « C’est pourquoi vous ne devez jamais vraiment croire quoi que ce soit à propos de votre renommée », poursuit-elle, avec un juron. « Ça monte et ça descend. »

Moreno, qui est portoricain de naissance et hollywoodien de détermination, occupe une place singulière dans le firmament culturel. La joie et la chance de celui-ci ne sont pas perdues pour elle. « J’ai failli faire pipi dans mon pantalon ! me dit-elle, décrivant un moment raréfié de sa carrière. (L’irrévérence la maintient à flot.) Elle est incontestablement bien couronnée: elle avait frappé son statut EGOT en 1977, notamment en étant la première actrice latina à remporter un Oscar, pour elle tour indélébile en tant qu’Anita dans « West Side Story ». Les trophées n’ont cessé de s’accumuler ; s’il y avait eu un EGOT pour les récompenses pour l’ensemble de ses réalisations – Kennedy Center Honors, Presidential Medal of Freedom – elle l’aurait également mérité.

Ces distinctions étaient en grande partie pour le talent triple menace de Moreno. Ce qui a été moins annoncé, c’est sa profondeur en tant que pionnière – en tant que personne de couleur, en tant que mère (et maintenant grand-mère) et en tant qu’activiste et personnalité irrépressibles (parfois inflammables). « Elle est évidemment une icône pour toutes les raisons notables – mais elle est aussi un coup de pied dans le pantalon », a déclaré la représentante Jackie Speier, la membre du Congrès californien et son amie depuis deux décennies. Et alors que la carrière de Moreno avance – elle sera ensuite vue dans le film de Steven Spielberg remake de « West Side Story », qu’elle a également produit – son statut peu orthodoxe ne fait que grandir. Il y a peu de compatriotes dont la longévité s’étend d’avant l’ère du studio (Louis B. Mayer l’a signée à son premier contrat, l’appelant la « Espagnole Elizabeth Taylor ») aux redémarrages, l’âge des mèmes et au-delà.

Pour Mariem Pérez Riera, la cinéaste portoricaine qui a réalisé le documentaire, Moreno a été fondamental. « Je connais Rita depuis que je connais les films », a-t-elle déclaré. À l’écran et en dehors, Moreno est la première à admettre avec étourderie qu’elle aime l’attention. Et elle le manie de manière experte, avec une offre polie d’histoires de boffo Showbiz et de one-liners piquants, même si elle oublie parfois un mot (à son âge, « les noms et moi sommes devenus des ennemis mortels » – c’est l’un des zingers). La voix beuglante qui a accueilli une génération clé avec « Hey les gars! » sur « The Electric Company » est encore assez souple pour chanter, tirer un accent et basculer entre profane et poétique ; elle a raconté les mémoires de la juge Sonia Sotomayor, à la demande de la justice, puis ils sont devenus amis. Il n’y a catégoriquement aucun flétrissement dans son jeu. « C’est vraiment une artiste née », a déclaré sa fille, Fernanda Gordon Fisher. «Elle n’a pas du tout besoin d’essayer, ça arrive – c’est sa substance, c’est ce dont elle a besoin. Cela nourrit son âme, cela nourrit son énergie.