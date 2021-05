Rita Moreno a refusé l’audition pour Maria à Broadway

Rita Moreno a livré une performance légendaire comme Anita dans le film de 1961 « West Side Story », remportant l’Oscar de la meilleure actrice de soutien.

Mais l’actrice, aujourd’hui âgée de 89 ans, a eu l’opportunité de faire partie de l’histoire de « West Side Story » des années avant la naissance du film classique.

Lors d’une réunion virtuelle avec les anciennes co-stars George Chakiris et Russ Tamblyn, partagées sur HBO Max jeudi, Moreno a révélé qu’elle avait été invitée à auditionner pour Maria dans la production originale de Broadway, mais l’avait refusée en raison de nerfs.

«J’ai froid aux pieds», dit-elle. « J’ai eu peur. »

La source de sa peur, a déclaré Moreno, était la perspective de travailler pour le chorégraphe légendaire Jerome Robbins, qui lui a offert l’audition. Robbins a conçu, chorégraphié et dirigé la comédie musicale et a rencontré Moreno tout en travaillant sur le film de 1956 « Le roi et moi ».

La carrière de Rita Moreno au fil des ans, de ‘West Side Story’ à ‘One Day at a Time’

Bien que Moreno loue Robbins en tant que chorégraphe de génie, elle se souvient qu’il «pouvait être incroyablement cruel envers les danseurs». Après avoir monté la production de Broadway de « West Side Story », Robbins a co-réalisé la version cinématographique aux côtés de Robert Wise, mais a été renvoyé à mi-production.

« C’est une chose de faire prise après prise jusqu’à ce que vous ayez raison », a déclaré Moreno. « Mais travailler pour quelqu’un d’aussi sévère, difficile et exigeant que Jerry Robbins dans une situation à Broadway m’a effrayé. »

Bien que Moreno ait décliné l’offre d’audition de Robbins, le chorégraphe l’a gardée à l’esprit pour le film, suggérant à Wise de la laisser essayer pour Anita.

« J’étais devenu Anita », a déclaré Moreno. « Je ne ressemblais plus à une Maria pour lui. Et je ne l’ai vraiment pas fait. Cela aurait été si mal. »

Natalie Wood a fini par jouer dans le film en tant que Maria. Bien que Moreno ait fait l’éloge du jeu d’acteur de Wood, en particulier lors de la tragique finale du film, elle a contesté le rôle emblématique de Porto Rico attribué à une actrice blanche.

« Je ne pense pas qu’elle ressemblait à la Maria que j’avais imaginée dans ma tête. Je pense que cela était en grande partie dû au fait qu’elle n’était pas hispanique », a déclaré Moreno. «Je l’ai trouvée insatisfaisante en ce qui concerne son intérêt à faire les choses aussi bien qu’elle le pouvait.

«En ce moment, je suis génial»: Rita Moreno parle de son mariage dominant, de sa carrière pionnière et de Marlon Brando

«Black Widow», «West Side Story» passer à 2021 alors que les luttes contre le COVID d’Hollywood se poursuivent