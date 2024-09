Risques psychologiques et cardiovasculaires accrus chez les proches de patients atteints de cancer

Les parents au premier degré de patients atteints de cancer ont un risque accru de maladies psychologiques et cardiovasculaires (MCV), selon des résultats publiés dans CancerLes résultats soulignent la nécessité d’une attention clinique accrue et d’un soutien accru aux aidants familiaux afin de réduire les dommages causés par le cancer.1

Les résultats de l’étude soulignent la nécessité d’une attention clinique et d’un soutien accrus pour les membres de la famille des patients atteints de cancer. Crédit photo : © Mongkolchon – stock.adobe.com

Les diagnostics de cancer peuvent avoir des conséquences bouleversantes sur la vie des patients et de leur famille, les affectant psychologiquement, physiquement, socialement, financièrement et spirituellement. Il peut s’agir d’une expérience très traumatisante, quel que soit le type de maladie, le stade du diagnostic ou le pronostic du patient. Les membres de la famille peuvent souvent devenir les principaux soignants, et sont ainsi directement témoins des symptômes débilitants ressentis par leurs proches, les aidant à faire face physiquement et émotionnellement à la maladie. De plus, ils sont confrontés au stress de la gestion du fardeau financier important associé aux traitements, aux hospitalisations et aux interventions chirurgicales.1

Le stress psychologique chronique a toujours été associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral (AVC). Cependant, peu d’études ont été menées sur les effets psychologiques chez les aidants familiaux de patients atteints de cancer. Dans une analyse de cohorte rétrospective sur les parents au premier degré de membres de la famille atteints de cancer génito-urinaire (GU), les auteurs ont cherché à mieux comprendre l’effet d’un diagnostic de cancer sur leur santé psychologique et cardiovasculaire (CV).1,2

L’étude a porté sur les données de 77 938 parents au premier degré et conjoints de 49 284 personnes diagnostiquées avec GU, contre 81 022 parents et conjoints de 246 775 personnes non diagnostiquées avec un cancer, identifiées dans la base de données de la population de l’Utah entre 1990 et 2015. Les auteurs ont utilisé les modèles de risques proportionnels de Cox pour identifier les liens entre les diagnostics de cancer et le risque de développer une maladie cardiovasculaire, ainsi qu’une maladie psychologique.1

Les données de suivi après 1, 3 et 5 ans ont révélé un risque accru de 10 % de développer une maladie psychologique (rapport de risque). [HR]1,10 ; IC à 95 %, 1,00-1,20) et un risque accru de 28 % de développer une maladie cardiovasculaire (HR, 1,28 ; IC à 95 %, 1,17-1,41) un an après le diagnostic de cancer d’un membre de la famille. Dans les 5 ans, 7,1 % des proches souffraient d’une maladie psychologique et 7,6 % d’une maladie cardiovasculaire. Parmi les participants, les résultats ont indiqué que les parents d’enfants atteints de cancer avaient un risque estimé à 4 fois plus élevé de développer des problèmes de santé par rapport aux autres membres de la famille.1

Les résultats de l’étude fournissent des preuves à l’échelle de la population du lien entre les diagnostics de cancer chez les membres de la famille et les effets néfastes sur la santé, soulignant la nécessité d’une attention et d’un soutien cliniques accrus.

« Un diagnostic de cancer est un événement qui change la vie des patients et de leurs familles », a déclaré dans un communiqué de presse le Dr Mouneeb Choudry, de la Mayo Clinic, à Phoenix, et auteur principal de l’étude. « En tant que professionnels de la santé, nous devons adopter une approche multidisciplinaire pour faire face au stress lié à un diagnostic de cancer en contribuant à atténuer la toxicité financière, le fardeau du traitement et l’impact émotionnel sur le patient et sa famille. »3

