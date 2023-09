Risques pour les stocks d’alcool et de nourriture liés aux médicaments amaigrissants de type Ozempic

La montée en puissance de nouveaux médicaments contre l’obésité pourrait entraîner une diminution de la consommation d’alcool, ce qui aurait un impact sur le nom du club Constellation Brands (STZ). Le risque semble déjà se jouer sur les stocks alimentaires avec l’exposition aux snacks et à la malbouffe. Cependant, si nécessaire, le géant mexicain de la bière derrière Corona, Modelo et Pacifico pourrait prendre des mesures pour atténuer toute pression sur la demande. Les avantages de perte de poids des médicaments contre le diabète tels que Ozempic de Novo Nordisk (NOVO) et Club holding Eli Lilly (LLY) Mounjaro pourraient s’avérer être un vent contraire non seulement pour les fabricants d’alcool, mais aussi pour les sodas, les snacks et les fast-foods. entreprises alimentaires. Novo Nordisk a déjà obtenu l’approbation réglementaire américaine pour que l’ingrédient actif d’Ozempic, le sémaglutide, soit prescrit pour lutter contre l’obésité. Pour perdre du poids, il est commercialisé sous le nom de Wegovy. L’ingrédient actif du Mounjaro, le tirzépatide, devrait obtenir une approbation anti-obésité dès la fin de cette année. Performances cumulées de l’année STZ en montagne STZ. Nous ne pensons pas que les actions de Constellation Brands subiront le même sort que les actions des principales sociétés de snacks comme JM Smucker (SJM), Conagra Brands (CAG) et General Mills (GIS), qui ont toutes chuté d’environ 20 % depuis le début de l’année. Ils ont tous chuté ce mois-ci à leur plus bas niveau depuis 52 semaines. Ce déclin est survenu alors que de nouvelles données d’essais positifs ont été publiées sur les médicaments à base de peptide de type glucagon 1 (GLP-1), qui imitent une hormone intestinale qui, une fois libérée, peut réduire l’appétit. Ozempic/Wegovy et Mounjaro sont des GLP-1. Actuellement, ils ne sont disponibles que sous forme injectable. Initialement utilisé pour traiter le diabète de type 2, le marché des GLP-1 s’est élargi pour inclure la perte de poids. En juin, Eli Lilly et Novo Nordisk ont ​​publié des données d’essais démontrant que les GLP-1 oraux étaient très efficaces pour réduire le poids corporel des patients – notamment parce que les fabricants de médicaments pensent que les pilules peuvent aider à élargir le marché des médicaments contre l’obésité, même si elles sont légèrement moins efficaces que les injectables. versions. Des données d’essai distinctes en août sur le traitement de l’obésité de Novo, Wegovy, ont révélé que celui-ci réduisait le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral de 20 %, une conclusion qui, selon les analystes, est susceptible de renforcer le remboursement par l’assurance des médicaments contre l’obésité, ce qui pourrait à son tour favoriser son adoption. Le potentiel du Mounjaro/tirzepatide pour la perte de poids et d’autres conditions a propulsé le stock de Lilly à un niveau record après un niveau record à la mi-septembre. Jim Cramer a déclaré qu’il s’attend à ce que le Mounjaro soit le médicament le plus vendu de tous les temps. La corrélation n’est pas toujours égale à la causalité. Cependant, le moment choisi pour la publication des résultats des essais aurait pu réveiller les craintes des investisseurs selon lesquelles les médicaments contre l’obésité présentent un certain risque pour certaines marques grand public, même si leur impact se fera attendre dans de nombreuses années. Points clés La popularité croissante des nouveaux médicaments contre le diabète et la perte de poids pourrait réduire l’appétit des consommateurs pour la malbouffe et l’alcool. Constellation Brands (STZ), le nom du club derrière les bières mexicaines Corona et Modelo, devrait être en mesure de résister à de tels vents contraires. Les efforts de produits déjà en cours chez Constellation pour attirer un consommateur plus soucieux de leur santé sont des pas dans la bonne direction. Contrairement aux titres de snacks, Constellation a résisté, avec des actions en hausse de plus de 13 % depuis le début de l’année. Le titre a bénéficié du boycott de Bud Light. Mais à mesure que ces gains de parts de marché se stabilisent, le risque augmente en raison de l’utilisation accrue de traitements contre l’obésité. Wall Street pense que cela pourrait également être une possibilité. Ce vent contraire potentiel pourrait inciter Constellation à adapter certaines de ses offres. Le point de vue de Morgan Stanley Une recherche montre que les patients prenant des médicaments anti-obésité (OMA) « subissent des changements de comportement significatifs… à mesure qu’ils réduisent leur consommation dans la plupart des catégories d’aliments… ainsi que dans les boissons sucrées et l’alcool », a rapporté Morgan Stanley dans une étude d’août. de la façon dont les nouveaux médicaments amaigrissants pourraient avoir un impact sur l’écosystème alimentaire. Ces changements de mode de vie résultant de l’utilisation accrue des AOM peuvent être considérés comme un « vent contraire progressif » dans les catégories d’aliments et de boissons, à mesure que les patients réduisent leur apport calorique, ont écrit les analystes. L’enquête AlphaWise exclusive de Morgan Stanley auprès de plus de 300 patients aux États-Unis prenant des AOM a révélé que l’alcool, les boissons gazeuses/sucrées et les produits de boulangerie sont les catégories les plus susceptibles d’être réduites par les consommateurs. L’enquête a également révélé que 61 à 65 % des patients ont déclaré qu’ils consommaient moins de boissons gazeuses, sucrées et d’alcool après avoir commencé à prendre ces médicaments. La société considère Constellation comme l’une des sociétés de boissons axées sur les États-Unis qui, à notre avis, sont les plus exposées aux vents contraires liés à l’utilisation accrue des AOM par les consommateurs. Les analystes ne sont toutefois pas convaincus que l’impact sera préjudiciable à long terme. Ils ont déclaré que l’impact « devrait être gérable pour les entreprises de boissons au fil du temps », d’autant plus que les entreprises ont de toute façon réorienté leur portefeuille vers des options soucieuses de leur santé. Constellation a élargi son portefeuille de produits de boissons à faible teneur en calories et en alcool comme la bière légère Modelo Oro, Corona. Marques de vins sans alcool et faibles en calories. Morgan Stanley est également optimiste quant aux « moteurs séculaires » de Constellation, notamment la premiumisation, la croissance de la distribution et la croissance démographique, qui devraient compenser favorablement tout risque AOM. Le point de vue de Jefferies Dans une étude distincte, Jefferies a interrogé 800 consommateurs prenant des médicaments amaigrissants GLP-1 et a découvert que les changements dans la consommation de bière n’étaient « pas pertinents » pour beaucoup de personnes dans différents groupes d’âge et ne constituaient peut-être pas un moteur important dans le changement des habitudes de consommation d’alcool. Pour les patients consommant de l’alcool pendant qu’ils prenaient ce médicament, les effets secondaires n’étaient « pas graves », ont noté les analystes. Alors qu’un quart des personnes interrogées ont déclaré boire moins d’alcool, presque le même nombre de personnes interrogées ont bu la même quantité – et plus de 10 % des personnes interrogées ont bu plus d’alcool, selon Jefferies. La majorité des personnes interrogées prenaient des AOM depuis moins de six mois. Ainsi, étant donné le court laps de temps, les analystes de Jefferies ont déclaré qu’on ne sait toujours pas « dans quelle mesure l’utilisation de médicaments amaigrissants pourrait entraîner un changement de comportement des consommateurs ». Sur la base de ces facteurs, les analystes supposent que la consommation d’alcool pourrait diminuer de 4 % d’ici 2031. Conclusion Nous sommes conscients que les GLP-1 pourraient changer les habitudes des gens et que l’alcool figure potentiellement en bonne place sur la liste des produits qui pourraient être consommés. moins. Mais pour l’instant, il est trop difficile de prédire exactement dans quelle mesure les habitudes vont changer et dans quelle mesure un tel impact pourrait avoir sur une entreprise comme Constellation Brands. Nous parlons d’un impact qui pourrait se produire dans plusieurs années. Ce n’est probablement pas avant la fin de la décennie que nous verrons une adoption généralisée de ces médicaments. Dans l’immédiat, Constellation devrait publier ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2024 avant la cloche d’ouverture le 5 octobre. Avant la publication, JPMorgan a augmenté mercredi son objectif de cours sur les actions STZ à 307 $, contre 276 $, et il considère l’entreprise comme « bien positionnée » pour obtenir de solides résultats en matière de tendances fortes en matière de canaux de distribution de bière, d’espace de vente au détail accru et d’une demande résiliente des consommateurs. Les analystes prévoient un bénéfice par action de 3,35 dollars pour le deuxième trimestre, ce qui est assez conforme à l’estimation consensuelle de Street. JPMorgan prévoit également une augmentation des ventes de bière de 10,5 %. Ce serait légèrement inférieur à l’augmentation de 11 % des ventes nettes du trimestre précédent. Néanmoins, les analystes soulignent un sentiment positif autour du titre, compte tenu des solides fondamentaux sous-jacents de l’entreprise, de l’amélioration de sa gouvernance et de son engagement activiste. La société maintient sa surpondération (achat) sur les actions STZ. Dans le cas où Constellation serait impacté négativement par une baisse de la consommation d’alcool à long terme, le portefeuille Club serait toujours protégé grâce à notre diversification dans Eli Lilly, que nous considérons comme le gagnant de l’adoption accrue de médicaments anti-obésité. 