Risques pour la santé et récompenses élevées pour les concurrents

Néanmoins, nous sommes toujours fascinés par les autres gens tenter le défi, ce qui pourrait expliquer la popularité durable des émissions de compétition de survie telles que Seul un de émissions de télé-réalité les plus populaires à la télévision aujourd’hui, et Survivant , qui en est maintenant à son 43e cycle de spectacles. Tous les deux Seul et Survivant testez le courage mental et physique des concurrents pour voir qui peut durer le plus longtemps dans un environnement difficile et gagner beaucoup d’argent. Mais les risques pour la santé sont aussi réels que les récompenses.

Seul : gelé et affamé

Sur Seul, les candidats sont déposés dans des endroits froids et éloignés tels que la Patagonie et la Mongolie, sans même le confort d’une équipe de production. On s’attend à ce que les survivants découvrent comment utiliser leurs compétences en milieu sauvage et leurs instincts primaires pour se nourrir et se maintenir en vie. Ils construisent des cabanes en rondins ou des yourtes, tentent de mettre en place des systèmes alimentaires tels que des filets à poissons et des pièges à lapins, et récupèrent la flore comestible – tout en se filmant et en évitant les périls psychologiques de l’isolement.