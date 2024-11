Risques de pluie et de neige dans tout l’Arizona ce week-end

PHOENIX — Notre prochaine tempête d’automne se déplaçant vers l’Arizona ce soir apporte un mélange hivernal dans le nord de l’Arizona et une légère chance d’averses éparses dans la vallée.

Nous surveillons l’air plus frais, les vents venteux et les risques de pluie et de neige dans notre État de samedi soir à lundi matin.

Les températures chuteront jusqu’au milieu des années 70 dimanche ici dans la vallée.

Les risques de pluie commenceront ce soir et s’intensifieront au cours de la nuit.

Des averses éparses et des orages isolés sont possibles avec jusqu’à un dixième de pouce de pluie dans certaines parties de la vallée tout au long de la journée de dimanche.

Dans tout le pays, les niveaux de neige commenceront à environ 9 000 pieds samedi soir avant de chuter à 5 500 pieds de dimanche matin à lundi matin. Flagstaff pourrait ramasser un à deux pouces de neige tôt lundi matin.

Nous allons sécher à temps pour le jour du scrutin, mais un autre système de tempête affectera notre État vers le milieu de la semaine prochaine.

Restez à l’écoute des mises à jour à ce sujet à mesure que nous nous rapprochons.

Précipitations officielles de Sky Harbor 2024 à ce jour : 4,54″ (-1,39″ par rapport à la moyenne)

Précipitations officielles de la mousson 2024 à Sky Harbor : 0,74″ (-1,69″ par rapport à la moyenne)

Des rapports de précipitations quotidiens de toute la vallée peuvent être trouvés ici.

PHOENIX DEVIENT PLUS SEC – MOYENNES DE PRÉCIPITATIONS PLUS FAIBLES MAINTENANT

Précipitations moyennes de mousson à Phoenix (1981-2010) : 2,71″ de pluie

NOUVEAU Précipitations moyennes de mousson à Phoenix (1991-2020) : 2,43″ de pluie

Précipitations annuelles moyennes à Phoenix (1981-2010) : 8:03″ de pluie

NOUVEAU Pluviométrie annuelle moyenne à Phoenix (1991-2020) : 7,22″ de pluie

