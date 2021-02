Risques climatiques non évalués sur les marchés obligataires, un risque pour de nombreux pays

Un homme utilise une souffleuse à neige lors d’une tempête hivernale à New York, le 18 février 2021. ANGELA WEISS | AFP | Getty Images

LONDRES – Le changement climatique pourrait entraîner une révision significative de certains marchés financiers au moment où les investisseurs commenceront à prendre les risques plus au sérieux, ont déclaré des experts à CNBC. Les taux d’intérêt sur les remboursements de la dette peuvent refléter le niveau de risque associé à un pays ou une entreprise en particulier sur une période donnée. Plus le rendement de l’obligation est élevé, plus le risque de posséder cette obligation est élevé et, par conséquent, plus il sera coûteux pour une entreprise ou un gouvernement donné d’obtenir un nouveau financement. Et on craint de plus en plus que les rendements obligataires actuels ne reflètent pas pleinement l’impact imminent du changement climatique et de la réglementation associée, tant sur les pays que sur les entreprises. Comme l’a dit un expert: les investisseurs pensent «ici et maintenant». Cela signifie qu’ils ne tiennent pas pleinement compte des risques climatiques, car « à moins d’une catastrophe climatique, (le changement climatique) est un problème, mais une lente tempête qui se prépare », a déclaré Marchel Alexandrovich, économiste européen principal chez Jefferies, à CNBC. Vendredi. Un rapport de l’Agence allemande pour l’environnement en 2020 a révélé que les effets du changement climatique sur le commerce extérieur pourraient avoir autant de répercussions sur l’économie allemande que les risques intérieurs liés au changement climatique. L’Allemagne est après tout le premier exportateur européen. Pourtant, les obligations allemandes sont considérées comme l’un des actifs financiers les plus sûrs au monde. « Je ne suis pas sûr que cela se reflète pleinement à l’heure actuelle », a déclaré Bryn Jones, responsable des titres à revenu fixe chez Rathbones, à CNBC par courrier électronique au sujet des risques climatiques. « Mais de plus en plus. Le récent déclassement de certaines majors pétrolières en raison du risque climatique par les agences de notation est une indication que les risques augmentent », a-t-il ajouté.

Cela signifie des coûts importants pour les entreprises, mais aussi pour les pays qui dépendent beaucoup de ces réserves. Zacharias Sautner professeur à la Frankfurt School of Finance

L’accent est de plus en plus mis sur les investissements dits verts. Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise – connus sous le nom d’ESG – ont gagné du terrain au sein de la communauté des investisseurs, en particulier à la suite de la pandémie de coronavirus. En outre, les banquiers centraux se tournent également vers le changement climatique. La Banque centrale européenne étudie actuellement comment être «efficace dans la lutte contre le changement climatique», ce qui pourrait entraîner une modification de certaines de ses politiques. « Nous aurions besoin de mesurer adéquatement ce qui est vert et ce qui est brun et si nous poussons pour cela, cela aura un impact important en soi », a déclaré un membre du Conseil des gouverneurs de la BCE au Financial Times au début du mois. Les investissements «bruns» font généralement référence à l’idée qu’un investissement n’est pas bon pour l’environnement. Zacharias Sautner, professeur de finance à la Frankfurt School of Finance, a déclaré à CNBC que la révision de la politique de la BCE, ainsi que les objectifs climatiques des pays, pourraient déclencher « un reflet complet des risques climatiques sur les marchés ». De plus en plus de gouvernements annoncent des objectifs pour devenir un émetteur net zéro dans les décennies à venir. Par exemple, le président américain Joe Biden a promis de rendre la production d’électricité du pays sans carbone d’ici 2035 et d’avoir une économie à émissions nettes nulles d’ici 2050. Ces engagements politiques ont un impact sur le fonctionnement des entreprises.

À quoi pourrait ressembler une tarification

«Les risques pour les entreprises se manifestent en ce que le coût du financement augmente et l’idée serait que les risques climatiques les forceraient donc soit à cesser leurs activités, soit à faire la transition vers l’innovation qui devrait amener le monde à zéro net et maintenir le coût de financement à des niveaux qui signifient qu’ils peuvent se maintenir en activité », a déclaré mardi Jones de Rathbones. Forcer les entreprises à fermer leurs portes ou à modifier leurs opérations de manière significative pourrait entraîner des mouvements brusques du marché.

«D’énormes quantités de réserves connues de charbon, de pétrole et de gaz devraient rester inutilisées jusqu’en 2050 pour atteindre l’objectif de 2 (degrés Celsius)», a déclaré Sautner par courrier électronique en référence à l’Accord de Paris sur le climat, qui a vu jusqu’à 197 pays s’engager à limiter réchauffement climatique à «bien en dessous» de 2 degrés Celsius, par rapport aux niveaux préindustriels. « Cela signifie des coûts importants pour les entreprises, mais aussi pour les pays qui dépendent beaucoup de ces réserves, en raison de la baisse des impôts, de la hausse du chômage, etc. », a-t-il ajouté. Dans l’ensemble, les entreprises ayant les plus fortes réserves de charbon, de pétrole et de gaz « auront des problèmes, mais aussi les pays dans lesquels elles sont implantées ». Les risques climatiques pourraient donc également se traduire par des rendements des emprunts publics plus élevés. Les États-Unis, la Russie, l’Australie, la Chine et l’Inde font partie des pays qui possèdent les plus grandes réserves de ces ressources.

Cela pourrait-il déclencher une crise de la dette?