L’aventurisme militaire et les menaces contre Téhéran n’aideront pas le président américain Donald Trump à détourner l’attention des «échecs catastrophiques» de la réponse américaine à Covid-19, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif.

Le plus haut diplomate iranien s’est adressé aux médias sociaux de prédilection de Trump, Twitter, pour critiquer sa rhétorique hostile jeudi.

«Mettre vos propres citoyens en danger à l’étranger ne détournera pas l’attention des échecs catastrophiques dans le pays», Zarif a écrit, accompagnant le message d’un collage des propres tweets de Trump.

Mettre vos propres citoyens en danger à l’étranger ne détournera pas l’attention des échecs catastrophiques dans le pays. En vos propres termes @realDonaldTrump: pic.twitter.com/kbtL8GWLHm – Javad Zarif (@JZarif) 24 décembre 2020

Les tweets, qui remontent au début des années 2010 et ciblent le président américain de l’époque Barak Obama et sa position sur l’Iran, ne semblent pas exactement avoir bien vieilli, compte tenu de la politique de Trump envers Téhéran. Son administration s’est engagée dans un soi-disant «Pression maximale» campagne contre la République islamique et impose régulièrement de nouvelles sanctions au pays.

Zarif a également publié une photo montrant une liste des plus hauts taux de morts en un seul jour que l’Amérique a subis, avec des événements comme les attentats terroristes du 11 septembre répertoriés parmi les décès de Covid-19. Les États-Unis sont de loin le pays le plus touché par le coronavirus au monde avec près de 18,5 millions de cas enregistrés et plus de 320000 décès, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Le message effronté est apparemment venu en réponse à la nouvelle série de menaces contre l’Iran émises par Trump mercredi soir. Le président a carrément blâmé le récent bombardement de l’ambassade américaine dans la capitale irakienne de Bagdad à Téhéran, promettant de la tenir responsable si un Américain est tué dans des attaques similaires.

«Quelques conseils de santé amicaux à l’Iran: si un Américain est tué, je tiendrai l’Iran pour responsable. Réfléchir, » Atout a écrit.

Dimanche, plusieurs roquettes ont été tirées dans la «zone verte» de Bagdad, où se trouve l’ambassade américaine fortement fortifiée. L’attaque, dont le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a imputé «Milices soutenues par l’Iran», déclenché l’activation des systèmes de défense de l’installation, avec des canons automatiques pleuvant des obus sur les roquettes entrantes, plusieurs vidéos partagées dans les médias ont montré.

Les installations militaires et diplomatiques américaines à travers l’Irak ont ​​fait l’objet d’attaques à plusieurs reprises au cours de 2020. Les incidents sont survenus après l’assassinat américain du général iranien Qassem Soleimani au début de janvier. Soleimani, feu chef de la force d’élite Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien, a été tué aux côtés de plusieurs autres hauts responsables à l’extérieur de Bagdad lors d’une frappe de drone commandée personnellement et largement célébrée par Trump.

