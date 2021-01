Le Pérou est dans une impasse avec Pfizer alors qu’il négocie un accord pour un vaccin Covid-19, a déclaré le ministre de la Santé du pays, citant un conflit sur l’immunité juridique de la société pharmaceutique qui pourrait saper la souveraineté du Pérou.

Alors que les fonctionnaires sont restés « contact constant » avec Pfizer depuis l’été, les discussions ont connu des difficultés le mois dernier au milieu « controverse » sur certaines clauses de l’accord, y compris celles liées au prix et à la livraison, ainsi que sur les immunités juridiques du géant pharmaceutique dans le cas où son inoculation entraînerait la mort ou des blessures, a déclaré mardi le ministre de la Santé Pilar Mazzetti aux législateurs.

« Avec Pfizer, il y a des détails sur lesquels il n’y a pas d’accord, » Mazzetti a dit, ajoutant « Cela a à voir avec les prix et le calendrier de livraison » aussi bien que « La levée d’éléments importants tels que … l’immunité juridictionnelle. »

Il est vrai qu’il faut le vaccin mais il est également vrai qu’il y a des aspects liés à des aspects de notre souveraineté que le pays doit protéger … il s’agit du risque pour les générations futures.

Aussi sur rt.com Une enquête est lancée alors que 2 personnes décèdent dans une maison de retraite en Norvège quelques jours après avoir reçu le vaccin Covid-19 de Pfizer

Le chef de la santé a noté que la plupart des aspects des négociations étant protégés par un accord de confidentialité, elle ne pouvait pas donner plus de détails sur la dispute en cours, mais a assuré que les pourparlers se poursuivaient. «Nous espérons que la controverse sera résolue afin que nous puissions déterminer quand le vaccin arrivera», elle a continué.

Bien que le pays ait annoncé un accord final avec Pfizer pour près de 10 millions de doses de vaccin à la fin novembre, Mazzetti a déclaré que le processus était bloqué après que certaines clauses de l’accord aient été requises. « Analyse plus approfondie » pour déterminer s’ils sont compatibles avec la loi péruvienne.

La nation latino-américaine n’est pas la première à faire part de ses préoccupations concernant les exonérations de responsabilité légale lors de ses discussions avec la société pharmaceutique, le président brésilien Jair Bolsonaro observant le mois dernier que «Il est clair qu’ils ne sont responsables d’aucun effet secondaire. Si vous devenez un alligator, c’est votre problème. Les responsables argentins ont soulevé des inquiétudes similaires.

Alors que les problèmes de responsabilité deviennent un obstacle majeur pour certains pays, la Banque mondiale a déclaré mardi qu’elle travaillait avec plus de 100 pays pour résoudre le problème, que ce soit par le biais d’efforts législatifs locaux ou d’autres processus. Le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, a également noté que l’agence entend distribuer 160 milliards de dollars de ressources d’ici juin pour aider les pays en développement à se faire vacciner et à lutter contre la pandémie.

Aussi sur rt.com La famille appelle à plus de recherche après le départ d’un jeune médecin paralysé à la suite de la prise du vaccin Pfizer Covid-19 au Mexique

Alors que le jab de Pfizer a été approuvé par les responsables de la santé dans un certain nombre de pays – ainsi que par l’Organisation mondiale de la santé – beaucoup en urgence, plusieurs rapports alarmants de réactions indésirables sont apparus à la suite des inoculations. Plus récemment, un assistant de chirurgie pédiatrique au Portugal est décédé subitement après avoir reçu le vaccin plus tôt cette semaine, tandis que deux résidents d’une maison de retraite en Norvège sont décédés quelques jours après avoir pris leur première dose. Cependant, on ne sait pas si les décès étaient liés au vaccin.

Le Pérou a accueilli des essais cliniques pour des vaccins contre le coronavirus développés par diverses autres entreprises – y compris Sinopharm en Chine, AstraZeneca, une société anglo-suédoise et la société américaine Johnson & Johnson – et négocie les livraisons de 20 laboratoires différents, a déclaré le chef de la santé. . Les discussions avec AstraZeneca ont également été bloquées en octobre, le gouvernement déclarant que la société n’avait pas fourni suffisamment de données sur son coup, mais des négociations avec cette société sont également en cours, selon Reuters.

Aussi sur rt.com Les autorités sanitaires en alerte après la mort d’une infirmière suite à une vaccination avec le Covid-19 de Pfizer au Portugal

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!