Risque plus élevé de faibles notes de performance en 2023

Selon les communications internes obtenues par CNBC, davantage d’employés de Google risquent d’obtenir de faibles notes de performance et moins devraient atteindre des notes élevées dans le cadre d’un nouveau système d’évaluation des performances qui débutera l’année prochaine.

Dans un récent Google lors d’une réunion générale et lors d’une présentation distincte la semaine dernière, les dirigeants ont présenté plus de détails sur son nouveau processus d’évaluation des performances. Dans le cadre du nouveau système, Google estime que 6 % des employés à temps plein entreront dans une catégorie de rang inférieur qui les expose à un risque plus élevé de mesures correctives, contre 2 % auparavant. Dans le même temps, il sera plus difficile d’obtenir des notes élevées : Google prévoit que 22 % des employés seront notés dans l’une des deux catégories les plus élevées, contre 27 % auparavant.

Par exemple, pour faire partie de la nouvelle catégorie la mieux notée, “l’impact transformateur”, un employé doit avoir “réalisé le quasi-impossible” et contribué “plus que nous ne le pensions possible”.

Plus tôt cette année, Google a annoncé le nouveau processus d’évaluation des performances, connu sous le nom de Google Reviews and Development, ou GRAD.

Mais CNBC a récemment rapporté que des employés se sont plaints de problèmes procéduraux et techniques avec GRAD à l’approche des délais de fin d’année, ce qui les rend inquiets de ne pas être évalués avec précision. L’anxiété est aggravée par une vague de licenciements dans l’industrie technologique. Alors que Google a jusqu’à présent évité les suppressions d’emplois généralisées qui ont frappé d’autres entreprises technologiques telles que Méta les employés sont devenus anxieux s’ils pouvaient être les prochains.

Lors d’une réunion générale sur le sujet en décembre, les employés ont exprimé leur frustration à l’égard des dirigeants, qui vantent depuis longtemps la transparence mais ne fournissent pas de réponses directes aux questions sur les effectifs. Certains employés pensent que le nouveau système d’évaluation des performances pourrait être un moyen pour l’entreprise de réduire ses effectifs.

L’effectif a été un sujet de préoccupation pour les employés tout au long de la dernière partie de 2022. Le PDG Sundar Pichai s’est retrouvé sur la défensive en septembre, car il a été contraint d’expliquer l’évolution de la position de l’entreprise après des années de croissance suralimentée. Les dirigeants ont déclaré à l’époque qu’il y aurait de petites coupes, et ils n’ont pas exclu les licenciements.

Et en novembre, un certain nombre d’employés lors d’une réunion à main levée ont demandé des éclaircissements sur les plans des dirigeants concernant les effectifs, et ont même demandé si les dirigeants avaient mal géré les effectifs lorsque Google a augmenté ses effectifs de 24 % d’une année sur l’autre au troisième trimestre 2022.

Au troisième trimestre, l’entreprise employait 186 779 employés à temps plein. Il emploie également un nombre similaire d’entrepreneurs.

Des documents récents sur le GRAD indiquent également que l’entreprise examinera les primes, les salaires et l’équité et s’attend à “dépenser plus par habitant pour la rémunération globale”. Il indique également que la société prévoit toujours de payer dans les 5 à 10 % supérieurs des taux du marché.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.