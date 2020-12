Deux enfants ont sauté d’une fenêtre du troisième étage d’un immeuble d’appartements de l’État de Washington mardi matin après que l’arbre de Noël de la famille a pris feu.

L’histoire déchirante a commencé lorsque la combustion de l’encens s’est approchée trop près de l’arbre de Noël de la famille, ont déclaré les responsables des pompiers de Spokane à la filiale de NBC, KHQ-TV.

Bien que les enfants et leur mère aient survécu à l’accident, l’un des enfants ayant subi des blessures mineures à la suite de la chute, l’incendie sert de rappel solennel des dangers potentiels des vacances.

Il y a eu environ 160 incendies d’arbres de Noël entre 2014 et 2018, selon la National Fire Protection Association, et la demande accrue de cette année pour les conifères pourrait entraîner plus de problèmes.

Bien que ce soit tôt dans la saison, tant les arboriculteurs en gros que les petits lots coupés en propre font état d’une forte demande. Les entreprises disent rencontrer plus de monde et plus tôt que jamais.

Avec le boom des ventes d’arbres viennent des mots d’avertissement: un arbre sec monte en quelques secondes, a déclaré Patty Davis, directrice adjointe des communications et attachée de presse de la Consumer Product Safety Commission.

Comment rester en sécurité? Davis a dit de « garder les arbres loin des sources de chaleur comme les cheminées, les événements et les radiateurs parce que cela peut les sécher » et a recommandé que les arbres de Noël vivants aient beaucoup d’eau.

Pour ceux qui transmettent un vrai sapin de Noël, le CSPC recommande d’acheter des arbres artificiels labellisés «Fire Resistant».

Mais l’arbre de Noël n’est pas le seul danger de vacances à la maison. Près de 1100 incendies de bougies de 2015 à 2017, combinés aux 100 incendies d’arbres de Noël, ont fait en moyenne 20 morts, 160 blessés et près de 50 millions de dollars de dommages matériels chaque année.

Et, en moyenne, il y a environ 200 blessures liées à la décoration chaque jour pendant la période des fêtes, avec environ la moitié des incidents impliquant des chutes.

Davis a recommandé de placer des décorations d’arbre avec de petites pièces, et celles qui sont fragiles, plus haut sur l’arbre. Elle a également recommandé de garder les échelles sur un sol stable lors de la pose d’une étoile ou d’un ange au sommet de l’arbre.

Quelques autres conseils: Éloignez les bougies des endroits où les enfants ou les animaux domestiques peuvent les renverser et éteignez les lumières au coucher.

« C’est tellement tentant de garder les lumières allumées, vous savez quand le Père Noël va venir ce soir-là, mais ce n’est pas une bonne idée », a déclaré Davis.

Pour une liste complète des conseils de sécurité, visitez le Centre d’information sur la sécurité des Fêtes du CPSC.