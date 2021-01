Lauren K. Hall

Alors que le COVID-19 ravage les États-Unis, les soins de maternité sont l’une des victimes négligées.

Alors que les failles dans notre système de soins de maternité étaient apparentes avant même que les femmes de tout le pays ne soient contraintes d’accoucher dans des hôpitaux débordés, la pandémie a mis en lumière le manque d’options pour les Américaines enceintes.

Les femmes sont séparées de leurs partenaires, des personnes de soutien et même de leurs nourrissons alors que les hôpitaux luttent pour contenir la propagation du COVID-19. Des mères comme Amber Rose Isaac, résidente du Bronx, sont décédées – non pas du virus – mais parce que les systèmes de soins de maternité débordés n’ont pas pu suivre le rythme de la pandémie.

Ces problèmes ne sont pas nouveaux. Les États-Unis ont les pires taux de mortalité maternelle du monde développé, avec les pires disparités raciales dans les résultats. Les femmes noires de New York, par exemple, sont jusqu’à 12 fois plus susceptibles de mourir pendant l’accouchement que les femmes blanches.

Notre système de soins de maternité est également coûteux par rapport aux autres pays développés et s’accompagne de taux élevés d’interventions inutiles. Ces problèmes sont exacerbés par une pandémie qui a mis à rude épreuve le personnel hospitalier, réduit les communications déjà inefficaces et accru la pression pour les interventions dans les naissances normales à faible risque.

Ces coûts élevés pourraient en valoir la peine si nous avions la preuve que les hôpitaux étaient en fait l’endroit le plus sûr pour les femmes pour accoucher. Mais de nombreuses recherches démontrent qu’un meilleur accès aux soins obstétricaux et aux options hors hôpital comme les centres de naissance autonomes limite la mortalité maternelle et réduit les disparités raciales tout en abaissant les coûts.

La santé des femmes est peu prioritaire

Compte tenu de ces avantages, qu’est-ce qui nous tient si loin derrière? Une partie du problème tient au fait que la santé des femmes n’est tout simplement pas prioritaire par l’établissement médical, mais une explication plus profonde réside dans l’enchevêtrement de réglementations qui limitent l’accès à d’autres modes de soins de maternité tels que les centres de naissance.

De nombreux États, y compris mon État d’origine, New York, exigent un processus de certificat de besoin obsolète qui réglemente les centres de naissance autonomes. Le processus CON a été créé dans les années 1960 pour réduire les coûts des soins de santé en empêchant la concurrence destructrice entre les prestataires, mais les lois CON ne fonctionnent pas comme prévu.

Étude après étude, les chercheurs constatent que les lois CON ne réduisent pas les coûts des soins de santé, peuvent diminuer la qualité et l’accès aux soins et peuvent exacerber les disparités raciales dans les soins de santé.

New York ne compte que trois centres de naissance dans un État avec une moyenne de 200 000 naissances par an. Au Kentucky, un centre de naissance n’a jamais réussi le processus de certificat de besoin, malgré des années de pétitions, de protestations et de mendicité.

Les lois CON frappent particulièrement les centres de naissance car, contrairement aux systèmes hospitaliers avec lesquels ils sont en concurrence, les centres sont de petites entreprises ou à but non lucratif, généralement dirigées par des sages-femmes. Le processus CON nécessite des coûts initiaux de centaines de milliers de dollars et jusqu’à deux ans de respect des exigences réglementaires avant l’ouverture d’un centre de naissance.

Même alors, dans de nombreux États, les hôpitaux ont un droit de veto sur les demandes de centres de naissance. Sans surprise, les hôpitaux ne veulent pas plus de concurrence.

D’autres réglementations limitatives incluent les politiques Medicaid qui ne couvrent pas le coût des soins, obligeant les prestataires à choisir entre rester en affaires et fournir des services aux 50% de femmes enceintes couvertes par Medicaid. D’autres réglementations comprennent des exigences architecturales inutiles telles que des portes de largeur de civière et des ascenseurs pour les installations à faible risque où les clients sont en bonne santé et mobiles. Le coût de ces réglementations, combiné à des taux de remboursement peu élevés, rend le modèle de maison de naissance presque non viable.

Les sages-femmes font face à des restrictions

Certains États combinent des réglementations sur les centres de naissance avec un enchevêtrement de restrictions sur les sages-femmes, ce qui rend l’accouchement hors de l’hôpital presque impossible. Le moteur de ces réglementations n’est pas la santé publique, mais de puissants lobbyistes d’hôpitaux et d’associations médicales qui utilisent les règles pour étouffer la concurrence potentielle.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe une alternative. Le processus d’accréditation national rigoureux de la Commission pour l’accréditation des centres de naissance est fondé sur la recherche médicale et est bien mieux adapté pour protéger la sécurité des femmes desservies par les centres de naissance.

Ce modèle est particulièrement important car il fournit des lignes directrices qui soutiennent des soins sûrs et peu coûteux qui donnent la priorité aux préférences des femmes et aident à réduire les disparités raciales dans les soins.

Si davantage d’États suivaient la science, au lieu de permettre à des intérêts particuliers de réglementer les soins de santé, les femmes en bonne santé n’auraient pas à prendre des décisions déchirantes sur le risque à prendre en donnant naissance à l’hôpital pendant une pandémie.

La réalité est claire: les femmes sont obligées d’accoucher dans des hôpitaux débordés pendant une pandémie dans un pays avec des taux de mortalité maternelle élevés, des coûts explosifs et de terribles disparités en matière de santé pour les personnes de couleur.

Que ce soit en tant qu’électeurs, responsables de la santé publique, militants, universitaires ou futurs parents, nous devons nous demander pourquoi les Américaines enceintes à faible risque ont si peu d’options sûres pour la naissance.

L’accès à des soins communautaires sûrs et dispensés par des sages-femmes est impératif pour faire face à la crise des soins de maternité à laquelle les femmes sont confrontées. Il est temps que les États permettent aux Américaines enceintes d’accéder à des soins de haute qualité à faible coût qui pourraient les protéger maintenant et à l’avenir.

Lauren K. Hall est professeur agrégé de sciences politiques au Rochester Institute of Technology. Elle est l’auteur de «La médicalisation de la naissance et de la mort».