Une grande partie de la Colombie-Britannique pourrait faire face à une sécheresse longue et importante cet été, selon les prévisionnistes provinciaux.

L’avertissement est particulièrement inquiétant pour ceux qui dépendent de l’eau pour leur subsistance, comme les éleveurs de bétail et le secteur agricole.

« Ce que nous avons vu depuis le dernier mois de chaleur, c’est que la neige en haute altitude s’épuise rapidement », a déclaré Jonathan Boyd, hydrologue au River Forecast Centre de la Colombie-Britannique. « Nous sommes sur le point d’être les premiers sans neige que la province ait enregistrés.

« Nous n’avons eu qu’une fusion phénoménale jusqu’à présent, et là où c’est un peu effrayant, c’est … nous entrons dans cette année dans une position vraiment précaire. »

Le dernier BC Bulletin d’enneigement et d’approvisionnement en eaupublié jeudi sur la base des données du 1er juin, a mis en garde contre une « sécheresse importante à long terme » à moins qu’il n’y ait des précipitations substantielles et soutenues au cours des prochains mois.

Selon les données provinciales, les niveaux de neige actuels représentent 29 % de la normale pour cette période de l’année. C’est une baisse par rapport aux 66 % d’il y a deux semaines, ce qui indique une fonte très rapide.

Une carte montrant les niveaux de neige inhabituellement bas dans les régions alpines de toutes les régions de la province sauf deux le 1er juin 2023. (Centre de prévision de la rivière de la Colombie-Britannique)

La possibilité d’une grave sécheresse survient après que les records de température élevée de mai ont été battus dans plusieurs communautés de la province, provoquant une fonte des neiges plus rapide et plus précoce que d’habitude.

Alors que les incendies de forêt qui font rage sont actuellement une préoccupation majeure pour de nombreuses personnes dans la province, une sécheresse prolongée pourrait aggraver le bilan économique du temps extrêmement chaud et sec de cette année.

« Nous n’allons pas affamer nos animaux »

Les sécheresses précédentes ont particulièrement touché le secteur agricole de la province, de nombreux éleveurs ayant été contraints d’abattre une grande partie de leur bétail en raison des pénuries alimentaires en hiver.

« C’est un peu sombre en ce moment alors que nous regardons à travers la boule de cristal fissurée que nous avons », a déclaré Kevin Boon, directeur général de la BC Cattlemen’s Association, qui représente les éleveurs. « Et nous ne savons pas ce qui s’en vient, mais c’est suffisant pour que nous soyons inquiets. »

Il a dit qu’il y a essentiellement deux ressources principales dont les éleveurs ont besoin pour soutenir leurs troupeaux : l’herbe pour la nourriture et l’eau.

« Si nous n’obtenons pas la pluie pour faire pousser l’herbe, nous n’avons d’autre choix que de réduire la quantité de bétail que nous avons », a-t-il déclaré à CBC News. « Nous n’allons pas affamer nos animaux.

« Malheureusement, lorsque nous assistons à une sécheresse généralisée… souvent, la seule opportunité pour ce cheptel reproducteur est de l’envoyer au marché et de le transformer en nourriture, et c’est très difficile pour nos gars qui ont passé des générations à construire des troupeaux. »

En 2021, les gouvernements provincial et fédéral ont annoncé des soutiens accrus pour le secteur de l’élevage, notamment une augmentation de plus de 100 millions de dollars du fonds conjoint Agri-relance, des soutiens pour le bétail déplacé par des incendies de forêt et un programme d’alimentation d’urgence en cas de feu de forêt pour offrir deux semaines de soutien aux entreprises d’élevage commercial sans aliments pour animaux.

« Dans notre industrie, nous avons développé une très bonne infrastructure pour le stockage de l’eau », a déclaré Boon, lui-même éleveur de longue date. « Le stockage de l’eau est la clé de tout ici en ce moment, alors que nous voyons le changement climatique et l’adaptation au climat – plus nous stockons, plus nous sommes capables de gérer. »

Le rapport de la Colombie-Britannique publié cette semaine met en garde contre « de graves problèmes de disponibilité de l’eau » à usage humain.

Une carte des niveaux de sécheresse tenue par le gouvernement de la Colombie-Britannique montre des conditions sèches dans une grande partie de la province, avec un nouveau rapport avertissant que cela pourrait empirer. (Gouvernement de la Colombie-Britannique)

Les préoccupations concernant la sécheresse concernent particulièrement les régions du nord-est de la province, de North Peace, de l’île de Vancouver, de la côte sud, du sud de l’intérieur, de Kootenay et de Columbia.

« Si nous continuons cela pendant encore trois ou quatre mois, nous pourrions être dans une situation en septembre ou octobre comme nous l’étions l’année dernière, mais potentiellement encore pire », a déclaré Boyd du River Forecast Centre.

« Cela devient un problème pour les poissons et d’autres écosystèmes fluviaux – et un problème pour la disponibilité de l’eau et juste des débits extrêmement bas. »