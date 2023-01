Risque élevé d’avalanche autour de Revelstoke en raison des conditions météorologiques récentes

Le risque d’avalanches dans l’intérieur de la Colombie-Britannique est le plus élevé cette saison depuis plus d’une décennie, mais Avalanche Canada se méfie des conditions depuis la fin de l’automne l’an dernier.

“L’histoire a commencé en novembre”, a déclaré Ryan Buhler, prévisionniste d’avalanches pour Avalanche Canada.

Les conditions d’avalanche à haut risque qui ont attiré l’attention dans l’intérieur de la Colombie-Britannique et qui ont déjà coûté la vie à quelqu’un, il y a des mois et à des milliers de kilomètres de là. Lorsqu’un vortex polaire sibérien glacial s’est dirigé vers la Colombie-Britannique, les températures dans la ville de Revelstoke n’ont pas été affectées. Avec un minimum de -14 C fin novembre, il faisait presque chaud par rapport à l’origine du vortex où les températures ont chuté à -50 C. Les effets du vortex évités en ville à l’époque, posaient tranquillement une fondation dangereuse qui a un impact sur le saison des avalanches maintenant et pour le reste de la saison. Ryan Buhler a expliqué comment la base qui s’est formée pendant le vortex affecte les conditions, comment Avalanche Canada surveille et prévoit les avalanches dans la région, et ce qu’ils recommandent pour la saison.

“Le point chaud de l’activité d’avalanches a récemment été centré à peu près entre Nelson et Valemount”, a déclaré Buhler, ajoutant “Nous sommes en quelque sorte au centre mort de cette activité.”

Il faut un village – ou dans ce cas-ci – une industrie pour prévoir les avalanches. Buhler, qui travaille pour Avalanche Canada depuis plus de dix ans, a attribué la « synergie » de l’industrie des avalanches au Canada à sa capacité de faire des prévisions précises. Après le coup de vortex, ce sont les guides de l’arrière-pays qui ont signalé le risque en premier.

“[The guides] étaient sur place, car dès que nous avons eu cette grosse tempête autour de Noël, nous avons commencé à voir ces couches devenir très réactives », a déclaré Buhler.

Avalanche Canada a recueilli les informations des guides à l’aide du système de partage de données sur son site Web.

« Nous avons une très bonne plateforme de partage d’informations gérée par l’Association canadienne des avalanches, où nous pouvons partager des données », a déclaré Buhler.

La plateforme permet aux experts de l’industrie de soumettre les résultats de leurs tests sur le terrain, ce qui donne à Avalanche Canada des informations sur la neige au sol. Avec des centres de villégiature, des guides de l’arrière-pays et des amateurs occasionnels tout autour de Revelstoke qui testent chaque jour, l’organisation dispose toujours d’une abondance de données pour la région.

Grâce à leur étroite relation avec Environnement Canada, les prévisionnistes analysent également le temps. Même s’ils sont eux-mêmes d’excellents prévisionnistes météorologiques, ils rencontrent Environnement Canada le matin pour passer en revue le rapport météorologique et s’assurer que leurs prévisions sont exactes. Ils consultent également Mountain Weather Forecast, qui peut offrir encore plus de données météorologiques pour des montagnes spécifiques de la région.

Les données sur la neige dont les guides les ont alertés étaient une couche de neige dure et grossière près de la base. Le sommet de la couche est “grossier comme du sucre”, ce qui rend difficile l’adhésion des couches de neige suivantes. L’effet que cela a est comme la construction d’une maison sur une fondation peu fiable – chaque couche ajoutée est imprévisible et devient plus dangereuse à mesure que les couches s’accumulent.

Le problème avec la couche problématique est qu’elle est si proche du sol. Cela signifie que pour le reste de la saison, le risque plus élevé d’avalanche persistera, c’est pourquoi Avalanche Canada prêche une attitude conservatrice pour l’arrière-pays.

«La patience est ce que nous disons. C’est un bon moment pour être patient. Ce n’est pas le moment de pousser, de trouver de grands objectifs. C’est le bon moment pour garder les choses simples, et c’est ce que font les professionnels en ce moment », a déclaré Buhler.

Buhler a conseillé à toute personne se rendant dans l’arrière-pays de toujours avoir tout l’équipement, qui comprend au minimum un récepteur, une sonde et une pelle. Il a ajouté que “avoir cet équipement n’est pas suffisant” et qu’avoir la formation pour savoir comment utiliser l’équipement est primordial.

Le risque d’avalanche autour de Revelstoke demeure « très dangereux », selon le site Internet d’Avalanche Canada.

LIRE LA SUITE: Panne de communication à blâmer pour les problèmes de déneigement des fêtes de Revelstoke

LIRE LA SUITE: Le directeur du district régional de Columbia Shuswap affirme que les locations à court terme ne devraient pas être interdites

@ZacharyDelaney

zach.delaney@revelstokereview.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

AvalancheRevelstokeSki et planche à neigeNeige