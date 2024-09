Risque d’infertilité lié au bruit de la circulation et à la pollution de l’air

Le bruit de la circulation et la pollution de l’air pourraient nuire à votre fertilité : une nouvelle étude révèle des risques surprenants pour les hommes et les femmes.

Étude: Exposition à long terme au bruit du trafic routier et à la pollution de l’air et risque d’infertilité chez les hommes et les femmes : étude de cohorte nationale danoiseCrédit photo : Dennis MacDonald / Shutterstock.com

Un récent BMJ Une étude explore les associations entre l’exposition à long terme au bruit du trafic routier, la pollution de l’air et l’infertilité chez les hommes et les femmes.

Facteurs de risque d’infertilité

L’infertilité est un problème de santé majeur à l’échelle mondiale, défini comme l’absence de conception après des rapports sexuels réguliers et non protégés pendant un an. L’infertilité a également été associée à des effets néfastes à long terme sur la santé, notamment un risque accru de stress, d’anxiété et de dépression.

Plusieurs facteurs de risque d’infertilité sont similaires chez les hommes et les femmes, notamment l’âge avancé, la consommation de tabac et d’alcool, les maladies chroniques et l’obésité. L’exposition à la pollution de l’air, aux pesticides et aux rayonnements ionisants peut également augmenter le risque d’infertilité.

Des recherches antérieures ont montré que la pollution atmosphérique par les particules fines est corrélée négativement au nombre, à la motilité et à la morphologie des spermatozoïdes. L’exposition à la pollution atmosphérique peut également réduire le taux de réussite des traitements de fertilité chez les femmes.

Tout comme la pollution atmosphérique, le bruit de la circulation routière est associé à diverses maladies chroniques. Le bruit active le système nerveux autonome et l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, induisant ainsi une réaction de stress.

La pollution sonore peut perturber le sommeil et, en cas de stress, avoir un impact négatif sur la fonction reproductrice. Néanmoins, les recherches sur l’impact du bruit sur la fertilité sont encore insuffisantes.

À propos de l’étude

L’étude de cohorte prospective nationale actuelle a été menée au Danemark et a porté sur 526 056 hommes et 377 850 femmes âgés de 30 à 45 ans. Tous les hommes et femmes inclus dans l’étude étaient mariés ou en concubinage, avaient moins de deux enfants et résidaient au Danemark entre 2000 et 2017.

L’objectif principal de l’étude actuelle était d’évaluer si un risque plus élevé d’infertilité était associé à une exposition à long terme à la pollution par les particules d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres (µm) (PM 2.5 ) et le bruit du trafic routier.

Le registre national des patients danois a été utilisé pour obtenir des données sur le bruit individuel, la pollution de l’air et les variables socioéconomiques. Les données du registre des bâtiments et des logements ont été analysées pour obtenir les adresses résidentielles des participants afin d’estimer le bruit du trafic routier et la pollution de l’air.

Résultats de l’étude

Dans la cohorte étudiée, 16 172 hommes et 22 671 femmes ont reçu un diagnostic d’infertilité au cours d’une période de suivi moyenne de 4,3 et 4,2 ans respectivement. La répartition des niveaux d’exposition au bruit et à la pollution atmosphérique était similaire chez les hommes et les femmes.

Exposition aux PM 2.5 Le bruit était associé à un risque plus élevé d’infertilité chez les hommes de tous les groupes d’âge. Chez les hommes âgés de 30 à 36,9 ans, aucune association n’a été observée entre le bruit et l’infertilité ; cependant, la prise en compte des PM 2.5 Cette relation a conduit à un rapport de risque inférieur à un. Chez les hommes âgés de 37 à 45 ans, le risque d’infertilité était légèrement plus élevé avec l’exposition au bruit, indépendamment des PM 2.5 ajustement.

Les femmes de 35 à 45 ans présentaient un risque plus élevé d’infertilité lorsqu’elles étaient exposées au bruit, alors qu’aucune association n’a été observée chez les femmes de 30 à 34,9 ans. Dans les deux groupes d’âge, le risque d’infertilité n’était pas associé à l’exposition aux PM 2.5 L’ajustement pour d’autres covariables n’a pas modifié significativement ces relations.

Chez les femmes de 35 à 45 ans, le bruit était associé à un risque plus élevé d’anovulation, de facteur tubaire et de cause inconnue. Dans les deux groupes d’âge, l’infertilité inconnue était corrélée au bruit 2.5 exposition.

Parmi les hommes des deux groupes d’âge, des concentrations plus élevées de PM 2.5 L’exposition au bruit était associée à un risque accru d’oligospermie, d’azoospermie et d’infertilité inconnue. Chez les hommes âgés de 37 à 45 ans, le bruit était associé à un risque accru d’infertilité inconnue. En comparaison, le bruit était faiblement associé à un risque réduit d’azoospermie et d’infertilité inconnue chez les hommes âgés de 30 à 36,8 ans.

Le risque accru de PM 2.5 L’infertilité liée au bruit chez les hommes et l’infertilité liée au bruit chez les femmes étaient constantes, que l’individu réside dans une zone urbaine, suburbaine ou rurale, ainsi que chez les personnes de statut socioéconomique élevé, moyen ou faible. Pour le bruit, des associations plus fortes avec l’infertilité ont été observées chez les personnes n’ayant pas de façade silencieuse à la maison.

Conclusions

Une exposition élevée à la pollution atmosphérique a été associée à un risque plus élevé d’infertilité chez les hommes, alors qu’un risque plus élevé d’infertilité a été observé chez les femmes de 35 ans et plus exposées au bruit du trafic routier. L’association entre le bruit du trafic et l’infertilité chez les hommes plus âgés était faible.

Des études ultérieures sont nécessaires pour valider les résultats actuels. Néanmoins, ces observations suggèrent la nécessité de mettre en place des politiques de réduction de la pollution de l’air et du bruit pour améliorer les taux de natalité dans les pays occidentaux.