Risque de récession ? Ce qui se dit à la retraite Trudeau

Alors que le premier ministre Justin Trudeau se réunit avec son cabinet pour une retraite avant le retour au Parlement afin de définir leurs priorités pour 2023, une grande partie de la conversation porte sur les préoccupations des Canadiens en matière de coût de la vie.

De plus, la question qui circule à la réunion des ministres est de savoir comment les libéraux entendent payer leurs engagements politiques nationaux et internationaux ainsi qu’un éventuel accord de plusieurs milliards de dollars avec les provinces sur les soins de santé, tout en étant conscients du risque de récession.

Alors que Trudeau rencontre ses premiers bancs, un nouveau rapport du Conseil canadien des affaires et Bennett Jones avertissent qu’il y a un “risque élevé” que les libéraux ne soient pas en mesure de donner suite à tous leurs plans de dépenses sans s’écarter d’une approche plus prudente piste fiscale.

En aidant le cabinet à évaluer la configuration du paysage économique mardi, les ministres ont entendu un trio d’éminents esprits économiques avant ce qui devrait être une autre hausse des taux d’intérêt de la Banque du Canada mercredi.

Alors, que dit-on de tout cela lors de la retraite du cabinet fédéral?

Voici quelques-unes des citations clés.

CHRYSTIA FREELAND, VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES

« Nous avons beaucoup parlé du travail que nous faisons en tant que gouvernement, de ce que font les Canadiens, les Canadiens, les entreprises canadiennes, pour accroître la capacité économique du Canada à stimuler la croissance et à stimuler la création de plus de bons emplois pour les Canadiens. Nous avons parlé beaucoup sur les défis à venir. Il y a beaucoup d’incertitude, beaucoup de volatilité dans l’économie mondiale. Et nous avons également parlé de la position de force à partir de laquelle le Canada entre dans cette période difficile », a déclaré Freeland lors d’une mêlée avec des journalistes au retraite mardi.

“Nous devons continuer à adopter une approche prudente sur le plan budgétaire. Nous ne savons toujours pas avec certitude comment l’avion va atterrir. Nous ne savons pas avec certitude comment la récession COVID va enfin se dérouler… Donc, des choses difficiles à faire tous en même temps, et c’est l’équilibre qu’il va falloir trouver dans le budget », a-t-elle dit.

MINISTRE ASSOCIÉ DES FINANCES RANDY BOISSONNAULT

« Nous constatons déjà un ralentissement de l’économie, et cela signifie que nous allons devoir faire des choix vraiment sérieux sur la façon dont nous investissons dans les Canadiens, sur la façon dont nous faisons croître l’économie. Où nous dirigeons réellement la marge de manœuvre budgétaire dont nous disposons , l’argent que nous devons investir dans le budget [2023] donc nous faisons des choix intelligents pour l’avenir… C’est à cause de ce que nous voyons avec l’inflation, toujours à environ 6,3 %, trois fois plus élevée que nous voulons la voir, que nous allons continuer à voir un ralentissement de l’économie. Donc, 2023 va être une année économique mouvementée”, a déclaré Boissonnault dans une interview sur Power Play de CTV News Channel avec Vassy Kapelos, en direct de la retraite de mardi.

« Cela signifie que nous allons traverser des moments difficiles en tant que Canadiens. Et c’est pourquoi nos soutiens aux Canadiens se poursuivront. Nous avons déjà vécu cela auparavant, et les fondamentaux économiques de l’économie sont bons… Après 2023, l’avenir est très brillant pour le Canada. Nous pouvons aborder les raisons internationales à cela, mais le message essentiel est que nous allons devoir faire des choix très clairs pour les Canadiens dans ce budget », a-t-il déclaré.

CAROLYN WILKINS, ANCIENNE PREMIÈRE SOUS-GOUVERNEURE DE LA BANQUE DU CANADA

“Vous savez, ce que les gens ont en tête, c’est : ‘Où les taux d’intérêt vont-ils se stabiliser ? Et s’ils baissent, ou quand ils baissent, à quelle vitesse et de combien ?’ … Il y a des risques à la baisse pour les perspectives économiques. De toute évidence, nous n’avons pas vu tous les effets des taux d’intérêt jusqu’à présent, car il leur faut du temps pour agir. Et de très nombreux prévisionnistes disent que ce sera vraiment dans les trois premiers trimestres de cette année que nous voyons les effets sur la croissance du PIB et sur l’emploi », a déclaré Wilkins lors d’une mêlée avec des journalistes lors de la retraite mardi.

“Et cela va faire baisser encore plus l’inflation. D’un autre côté, nous voyons la Chine s’ouvrir, nous voyons encore un certain resserrement des marchés du travail ici au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays. Et donc cela pourrait signifier que l’inflation reste un peu plus élevé, ou collant à un niveau inférieur à ce qu’il est aujourd’hui, mais toujours supérieur aux objectifs d’inflation de 2 % que beaucoup d’entre nous ont, et qu’à cause de cela, les taux d’intérêt devront soit augmenter davantage, soit rester plus élevés plus longtemps ,” dit-elle.

UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE PROFESSEUR D’ÉCONOMIE KEVIN MILLIGAN

“En ce moment, alors que nous examinons les nouveaux engagements qui sont pris, nous devons attendre de voir ce qui sortira de l’accord sur la santé. Vous savez, je soupçonne qu’il n’y aura pas grand-chose à faire à ce sujet, ce sera un accord à long terme de sorte qu’il n’aura pas autant d’impact sur les considérations à court terme… Nous sommes toujours dans une situation où la Banque du Canada prête attention à ce qui se passe en matière de politique budgétaire. trop loin, trop vite, la Banque du Canada va simplement accélérer les choses et rendre l’environnement des taux d’intérêt plus difficile », a déclaré Milligan lors d’une mêlée avec des journalistes lors de la retraite mardi.

« Je pense que c’est très probablement au cours de la prochaine année qu’il y aura une période difficile dans l’économie. Et je pense que tous les décideurs devraient garder cela à l’esprit. Qu’il s’agisse de s’assurer que le système d’assurance-emploi est prêt, ou de penser à une autre série de transferts de revenus aux personnes à faible revenu de manière ciblée, ce sont les types de mesures politiques que vous pourriez envisager lorsque l’économie connaît une période de ralentissement », a-t-il déclaré.