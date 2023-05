Risque de plafonnement de la dette Les mouvements bancaires que chaque petite entreprise devrait faire

Les modèles suggèrent un défaut de paiement causerait de graves dommages aux marchés et à l’économie, et la grande majorité des propriétaires de petites entreprises (90%) souhaitent que le gouvernement évite un défaut de paiement, selon une récente enquête Goldman Sachs 10 000 Small Business Voices. Avec la bataille à Washington, DC hautement politique, les résultats de l’enquête auprès des propriétaires de petites entreprises sont remarquables étant donné qu’il s’agit d’une communauté qui biaise constamment les conservateurs dans la composition démographique et les opinions politiques.

Un avertissement de l’agence de notation de crédit Fitch concernant la dette américaine a ajouté jeudi une nouvelle urgence aux négociations en cours sur le plafond de la dette entre la Maison Blanche et les républicains du Congrès, avec seulement sept jours avant que les États-Unis ne soient confrontés à la menace d’un défaut de paiement, mais un accord était apparemment proche vendredi et le marché s’est redressé alors que les investisseurs pariaient que la menace s’éloignait.

« Les propriétaires de petites entreprises sont actuellement nerveux », a déclaré Asahi Pompey, responsable mondial de l’engagement des entreprises et président de la Fondation Goldman Sachs, lors du récent événement virtuel CNBC Small Business Playbook. « Ils entendent un resserrement du crédit, une hausse de l’inflation. Ils entendent un défaut de plafond de la dette. C’est une période effrayante, et c’est quelque peu déconcertant et difficile pour les propriétaires de petites entreprises. »

Et l’incertitude quant à ce qui est censé être le plus certain de tous – le gouvernement américain payant sa dette – vient s’ajouter à ce qui est déjà un environnement économique difficile pour les entrepreneurs de Main Street.

Les politiciens aiment souvent dire que les petites entreprises sont le moteur de l’économie, mais si tel est le cas, le jeu de poker à enjeux élevés sur le plafond de la dette qui est joué par l’administration dirigée par les républicains House et Biden risque un décrochage majeur .

À quel point cela pourrait-il devenir mauvais ? Une estimation de 2013 des économistes de la Fed entreprise compte tenu d’une confrontation préalable au plafond de la dette prévoyait une baisse de 30% du marché boursier, une baisse de 10% de la valeur du dollar et une récession «légère» de deux trimestres. Mais doux signifie encore probablement que des millions d’emplois seraient perdus et que le PIB réel en subirait un gros coup, selon la Brookings Institution.

Les premières à faire face aux coups de cette crise financière potentielle seront probablement les petites entreprises qui sont payées directement par le gouvernement fédéral par le biais de contrats de travail, ce qui s’est produit lors des fermetures gouvernementales de l’histoire récente. Mais pour toutes les petites entreprises, déjà sous la pression d’un resserrement du crédit qui a commencé avec les plus fortes hausses des taux de la Fed depuis des décennies et une crise bancaire régionale qui a rendu les prêteurs beaucoup plus conservateurs avec de nouveaux prêts, un défaut de paiement aggraverait un environnement déjà détérioré pour croissance.

Main Street a déjà du mal à accéder au crédit

Selon le Small Business & Entrepreneurship Council, près de la moitié (44 %) des propriétaires de petites entreprises subissent déjà des « effets négatifs » dans leur capacité à accéder au crédit. Et cela correspond aux données de la récente enquête CNBC | Momentive Small Business Survey qui a révélé que les propriétaires ont déclaré avoir perdu confiance dans les banques à la suite de la crise bancaire, et plus précisément, près de la moitié ont déclaré qu’il n’était pas facile pour eux de accéder au capital pour fonctionner.

Selon l’enquête de Goldman, 65 % des petites entreprises pensent qu’elles subiront un impact négatif si le plafond de la dette n’est pas relevé, et surtout en réduisant l’accès au capital.

En avril 2022, Goldman Sachs a constaté que 77 % des propriétaires de petites entreprises étaient confiants dans leur capacité à accéder au capital. Cependant, en avril dernier, il a constaté un renversement complet, le même pourcentage s’inquiétant désormais de l’accès au capital.

« Les petites entreprises dépendent des petites banques. Nous ne pouvons donc pas ignorer le fait que la crise bancaire et les inquiétudes de ces derniers mois suscitent une partie de l’inquiétude des petites entreprises quant à savoir si elles pourront réellement accéder au capital », dit Pompée.

Outre les possibilités limitées d’obtenir un financement, les propriétaires de petites entreprises seraient également confrontés à des taux d’intérêt plus élevés – même plus élevés que les taux qui ont déjà atteint des pourcentages à deux chiffres pour de nombreux prêts aux entreprises en raison de la politique monétaire agressive de la Fed qui a fait passer les taux de zéro à 5% dans un an.

« C’est vraiment un peu sur la corde raide que les propriétaires de petites entreprises essaient de naviguer. Ils veulent que l’inflation baisse, mais évidemment ils ne veulent pas avoir à payer plus pour accéder au capital », a déclaré Pompey.

Les petites entreprises évoluent dans une économie incertaine

Tout ce que les petites entreprises peuvent faire, c’est se préparer à l’incertitude économique qui les attend. Contrôlez ce qu’ils peuvent contrôler – c’est-à-dire pas les discussions sur le plafond de la dette – et Pompey dit que cela signifie renforcer les relations financières et les connaissances financières. En fait, même si un accord est conclu, il ne devrait couvrir que deux ans, et à moins que les partis politiques ne s’entendent sur une solution pour faire disparaître définitivement ce problème, une autre crise du plafond de la dette pourrait revenir d’ici peu. Les mesures que les propriétaires de petites entreprises devraient prendre maintenant sont celles qui devraient être intégrées dans une pratique commerciale régulière et permanente en prévision de ce qui sera certainement de futures incertitudes économiques.

Pompey a fourni quatre étapes clés que les propriétaires de petites entreprises devraient suivre dans l’environnement économique actuel lors du récent événement CNBC pour les petites entreprises.

1. Banque avant d’en avoir besoin

Lorsque vient le temps d’accéder au financement, les banquiers veulent être en mesure de savoir qui sont leurs petites entreprises clientes et comment mieux comprendre l’entreprise et l’impact qu’ils ont dans leurs communautés locales. Mais cela ne peut pas arriver si les propriétaires de petites entreprises ne gèrent pas cette relation de manière proactive avant d’avoir réellement besoin d’argent.

Pompey a rappelé le propriétaire d’une petite entreprise lui disant que « le pire moment pour rencontrer un banquier, c’est quand vous avez besoin de capital ».

Il est essentiel de connaître votre banquier et d’avoir une connexion établie avec lui au cas où vous auriez besoin d’accéder à un financement, a déclaré Pompey. Appeler votre banquier et l’informer de ce qui se passe dans votre entreprise sont de petits efforts qui peuvent faire beaucoup si l’économie se détériore.

Ces relations doivent être rétablies si elles ne sont pas maintenues, et il est alors important de prendre l’habitude de communiquer régulièrement avec une banque, ce qui permet également aux propriétaires de partager des mises à jour en temps opportun sur les jalons de l’entreprise.

2. Approfondissez vos chiffres

Pompey a déclaré qu’elle entendait à maintes reprises que les propriétaires de petites entreprises ressentaient un certain malaise lorsqu’ils entraient dans leurs finances. Elle a suggéré aux propriétaires de prendre quelques jours pour vraiment revoir leurs chiffres, ce qui les rendra plus autonomes en cette période d’incertitude, même si c’est inconfortable.

« La chose n ° 1 qui revient plus tard pour mordre les propriétaires d’entreprise a tendance à être quelque chose qui se cache dans leurs chiffres qu’ils n’ont pas pris le temps de regarder », a-t-elle déclaré.

« Prendre ce temps, qui peut être inconfortable, pour vraiment passer en revue vos chiffres est la première étape pour travailler sur votre entreprise plutôt qu’en votre entreprise », a-t-elle ajouté.

3. Connaissez votre client

Bien que se retrouver face à face avec des financiers dans une économie en ralentissement puisse être stressant, c’est la partie amusante de l’entreprise, a déclaré Pompey. Lorsque les propriétaires de petites entreprises comprennent leurs profils de clients et se mettent à leur place, ils peuvent se pencher sur la meilleure façon d’ajuster et de faire pivoter leurs entreprises pour répondre aux besoins des clients.

4. Construire un réseau de petites entreprises

Pompey a dit qu’elle entendait encore et encore une chose de la part des propriétaires de petites entreprises : c’est la solitude. Par conséquent, avoir le soutien approprié ainsi que des opportunités de collaborer et de partager des stratégies ou des programmes commerciaux sont essentiels au succès.

«Puisquez dans vos meilleurs amis des petites entreprises», a-t-elle déclaré.