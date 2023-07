Risque de maladie humaine dû à l’augmentation des populations de porcs et de singes, selon la recherche | Nouvelles du monde

Selon de nouvelles recherches, l’augmentation des populations de singes et de porcs présente un risque accru pour la santé humaine.

L’étude de l’Université de Queensland suggéré les populations croissantes de cochons sauvages et de singes macaques en Asie du Sud-Est menacent les forêts indigènes et les épidémies chez le bétail et les humains.

Les chercheurs ont déclaré que les humains sont en grande partie « à blâmer » pour cela en raison de huile de palme des fermes qui « fournissent de la nourriture et des conditions d’élevage idéales pour ces animaux ».

Pour mieux comprendre les choses, le Dr Matthew Luskin et son équipe ont rassemblé et analysé des données sur les populations d’espèces de trois pays différents.

L’équipe a analysé quatre espèces de porcs et de macaques Malaisie, Thaïlande et Indonésie.

Image:

Des sangliers capturés par une caméra de surveillance en Malaisie. Pic: Laboratoire Ecologique Cascades





Certaines des données ont été collectées avec un réseau de caméras.

L’auteur principal, le Dr Luskin, a déclaré que l’équipe « a constaté que le nombre de sangliers et de macaques était 400% plus élevé dans les forêts proches des plantations que dans les environnements intacts ».

L’équipe de chercheurs a déclaré que ces animaux profitent souvent des terres agricoles et sont vus en train de piller les cultures et de « prospérer grâce aux aliments riches en calories ».

Les configurations de caméra ont permis aux chercheurs de mieux comprendre ce qui se passait et de recueillir une expérience de près du nombre accru d’animaux.

Image:

Macaque à queue de cochon regardant les caméras installées par les chercheurs. Pic: Laboratoire Ecologique Cascades





Image:

Famille de macaques à queue de cochon. Pic: Laboratoire Ecologique Cascades





Au cours de l’étude, l’équipe a rencontré « d’énormes troupes de macaques » dans ces régions.

Le Dr Luskin a ajouté: « Ils étaient partout à la lisière de la forêt, nous suivant et interférant avec notre équipement.

« Au début, c’était frustrant, mais ensuite c’était étrange car nous étions complètement encerclés. »

Les porcs et les singes sont souvent porteurs de maladies qui, selon les chercheurs, peuvent être « transmises aux humains et constituent l’espèce la plus courante dans une région considérée comme le point chaud mondial des maladies zoonotiques ».

Une zoonose est une maladie infectieuse qui se transmet entre les espèces de l’animal à l’homme.

« Les origines fauniques de la COVID 19 pandémie montrent que les mammifères dans les écosystèmes modifiés par l’homme hébergent souvent des charges pathogènes élevées et présentent de graves risques de maladies zoonotiques », a déclaré le Dr Luskin.

Le professeur Carlos Peres de l’Université d’East Anglia dans le ROYAUME-UNI a déclaré que l’augmentation « anormalement » élevée des espèces sauvages qui sont des réservoirs de maladies se produit souvent dans les forêts tropicales modifiées par l’homme.

Cela montre donc que « les zones rurales densément peuplées d’Asie du Sud-Est pourraient être une source de futures épidémies humaines », a déclaré le professeur Peres.

Jonathan Moore, doctorant à l’Université d’East Anglia et à l’Université des sciences et technologies du Sud (Chine), a déclaré que les effets immédiats des explosions démographiques pouvaient être observés sur la flore indigène des régions touchées.

La flore indigène est des plantes qui poussent dans un habitat et une région particuliers, généralement depuis des milliers d’années ou plus, selon l’Université de Rhode Island.

« Les cochons et les macaques déclenchent des impacts négatifs en cascade dans ces écosystèmes vierges », a ajouté M. Moore.

« Ils tuent les graines et les semis de plantes indigènes et mangent des œufs d’oiseaux et de reptiles. »

Image:

Sangliers au repos en Malaisie. Pic: Laboratoire Ecologique Cascades





M. Moore a déclaré que les porcs malaisiens réduisaient « de 62% la régénération des arbres de la forêt tropicale ».

Compte tenu des résultats de l’étude, les chercheurs ont déclaré qu’une action était nécessaire pour minimiser l’expansion de la population de cochons sauvages et de singes macaques.

Le Dr Luskin a ajouté: « Les efforts pour gérer les populations de ces espèces ont échoué dans le passé en raison de leur capacité de reproduction rapide et du tollé général.

« Personne ne favorise la mise à mort inutile de la faune, mais les impacts sociaux et écologiques négatifs des espèces de ravageurs surabondantes exigent des solutions de gestion éthiques et urgentes. »

En conclusion, les chercheurs ont déclaré que la faune « les origines de la pandémie de COVID-19 et des travaux récents alarmants montrent que les mammifères généralistes persistant dans les écosystèmes modifiés par l’homme hébergent souvent des charges pathogènes élevées et présentent de graves risques de maladies zoonotiques, soulignant l’importance de nouvelles recherches dans ces domaines ». .

La recherche sur les maladies humaines dues aux porcs et aux singes a été publiée dans le Biological Reviews Journal.

Qu’est-ce qu’une explosion démographique ?

Une explosion démographique est une augmentation soudaine du nombre d’individus d’une espèce dans une certaine zone à un moment donné.

Si cela se produit, cela peut causer de graves problèmes.

Comment l’homme modifie-t-il les écosystèmes ?

Les écosystèmes modifiés par l’homme sont façonnés par les activités humaines et leurs effets secondaires.

Cela comprend le changement climatique, l’acidification des océans, la fonte du pergélisol, la perte d’habitat, l’eutrophisation, le ruissellement des eaux pluviales, la pollution atmosphérique, les contaminants et les espèces envahissantes.

Qu’est-ce qu’un réservoir de maladies ?

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le réservoir d’un agent infectieux est le domicile dans lequel l’agent réside, se développe et se multiplie normalement.

« Les réservoirs comprennent les humains, les animaux et l’environnement. Le réservoir peut ou non être la source à partir de laquelle un agent est transféré à un hôte », a-t-il ajouté.

Le CDC a également déclaré que de nombreuses maladies infectieuses courantes ont des réservoirs humains.

Il a déclaré: « Les maladies transmises de personne à personne sans intermédiaires comprennent les maladies sexuellement transmissibles, la rougeole, les oreillons, les infections streptococciques et de nombreux agents pathogènes respiratoires. »