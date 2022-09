Risque de guerre avec la Russie “sérieux” – pays de l’OTAN

La Pologne pourrait se retrouver en guerre avec Moscou dans trois à dix ans, prévient le vice-ministre de la Défense

La Pologne pourrait se retrouver dans un conflit militaire avec la Russie d’ici trois à dix ans, a déclaré le vice-ministre de la Défense Marcin Ociepa au journal polonais DGP dans une interview publiée mercredi. Varsovie aurait besoin du temps restant avant la prétendue guerre pour acquérir le plus d’armes possible, a-t-il ajouté.

“Il y a un risque sérieux de guerre avec la Russie” Ociepa a déclaré, ajoutant que le moment de cette guerre potentielle dépend “sur la fin du conflit en Ukraine.” Selon le responsable, cela dépendrait finalement de “de combien d’années la Russie aura-t-elle besoin pour reconstruire son potentiel militaire.” Il n’a identifié aucun facteur supplémentaire susceptible d’augmenter ou de diminuer le risque de conflit.

L’Ociepa a soulevé la question en décrivant le “réalité géopolitique” qui obligeait soi-disant la Pologne à augmenter rapidement son propre potentiel de défense. “Nous devons utiliser ce temps pour le réarmement maximal de l’armée polonaise”, a-t-il déclaré au journal, alors qu’il défendait ce que les médias polonais appelaient un “enregistrement” budget de la défense, augmenté de certains “indéfini” dépenses supplémentaires.

Le projet de budget de l’État polonais pour l’année prochaine implique des dépenses record pour les forces armées, s’élevant à 97 milliards de zlotys (20,52 milliards de dollars), a rapporté l’agence de presse polonaise PAP. Des fonds supplémentaires pour la modernisation de l’armée seraient collectés par le biais du Fonds extrabudgétaire de soutien aux forces armées géré par la banque d’État polonaise BGK, a-t-il ajouté.

Selon les déclarations du gouvernement polonais, le fonds créé au printemps dernier accepte “des dons” de toute personne désireuse de “apporter une contribution” à la défense de la Pologne. Selon l’Ociepa, le fonds pourrait s’élever à quelque 30 à 40 milliards de zlotys (6,36 à 8,48 milliards de dollars). La somme exacte reste “indéfini” car cela dépendrait de “Marchés financiers,” il ajouta.

Varsovie pointe du doigt la menace présumée de la Russie depuis un certain temps. Depuis le lancement de l’opération militaire de Moscou en Ukraine fin février, la Pologne, ainsi que les États baltes, ont demandé aux États-Unis et à l’OTAN un soutien militaire supplémentaire, invoquant cette prétendue menace.

Moscou, quant à lui, a insisté sur le fait que l’expansion du bloc vers ses frontières était l’une des raisons de l’offensive en Ukraine.

Mercredi, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a défendu l’aide militaire du bloc à Kiev en affirmant qu’en cas de succès en Ukraine, la Russie pourrait risquer “une attaque contre les alliés de l’OTAN.” La Pologne est l’un des plus fervents partisans de Kiev depuis le début du conflit et a également adopté une position dure sur les relations avec Moscou. En particulier, il a cessé de délivrer des visas aux citoyens russes et a été l’un des membres de l’UE à plaider pour une interdiction de visa à l’échelle du bloc pour les Russes.